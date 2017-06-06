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Sedat Peker'e tekrar "En hayırsever iş adamı" ödülü!

"Sosyal medyada sesleri çok çıkan ama toplumda bir karşılığı olmayan insanlar tarafından biraz eleştirilmiştim"

06 Haziran 2017 21:13

Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker'e Milliyet gazetesinin ardından Quality adlı dergi de "En hayırsever iş adamı" kategorisinde ödül verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, sosyete hayatın yansıtan magazin dergisinin genel yayın yönetmeni Salih Keçeci, ödül töreninde "Devletini ve milletini seven bir insanım. Fakat şunu çok iyi biliyorum ki ‘seviyorum’ demekle olmuyor sadece, icraat lazım. Ben 80’li yıllarda liseyi 6 sene okumak zorunda kalan bir insan olarak bazı şeyler yaşadım bazı değerlerim var. Bir dostum var bu uğurda hapis yatıp çıktı. Bedel ödedi, ağır bedel ödedi" ifadelerini kullandı ve Peker'in bu ödülü "hak ettiğini" söyledi.

Sedat Peker eleştiriler için "Sosyal medyada sesleri çıkan ama toplumda karşılığı olmayan insanlar"

Sedat Peker ise konuşmasında Milliyet gazetesinin düzenlediği  'Şehrin En İyileri'nde aldığı ödül sonrası yapılan eleştiriler için şunları söyledi:

"Sosyal medyada sesleri çok çıkan ama toplumda bir karşılığı olmayan insanlar tarafından biraz eleştirilmiştim. Tabii ki daha sonra destek veren insanların fazlalığı karşısında sesleri çok çıkmamıştı" dedikten sonra "Salih Keçeci dostumuz tam öyle bir zamanda bu ödülle ilgili bana mutlaka almam gerektiğini söyledi... Duruşundan, kalitesinden özellikle ahde vefaya, dostluğa gösterdiği değerden ve geri adım atmamasından dolayı kendisini takdir ettiğimi tekrardan teşekkür ettiğimi sizlerin huzurunda söylemek istiyorum."

Milliyet'in düzenlediği “Şehrin En İyileri” ödül töreninden

Milliyet reddetti, organizatör yalanladı

Milliyet gazetesi daha sonra Peker'e ödül verdiğini reddettmiş, organizasyonu düzenleyen 2K Medya'nın sahibi Kaan Şimşek "Abe ahmaklar! Bizim haberimiz yoktur ne demek? Reklam grup başkanının aldığı ödülde ne yazıyor? Bir baksanıza... Bu telaş niye?” demişti.

 

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