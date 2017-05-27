Milliyet gazetesi ve Beşiktaş Belediyesi'nin “Şehrin En İyileri” ödülleri ile ilgileri olmadığı yönündeki açıklamalarına organizasyonu düzenleyen 2K Medya sahibi Kaan Şimşek’ten yanıt geldi. Şimşek, "Abe ahmaklar! Bizim haberimiz yoktur ne demek? Reklam grup başkanının aldığı ödülde ne yazıyor? Bir baksanıza... Bu telaş niye?” dedi.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, – ‘Şehrin En İyileri’ ödülleri tartışmasında yeni açıklama organizasyon şirketi sahibi Kaan Şimşek’ten geldi. Milliyet gazetesinin ‘ilgimiz yok’ açıklamasına Şimşek Instagram hesabından yanıt verdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ‘En Hayırsever İş Adamı’ ödülünün verildiği törenle ilgili Milliyet’ten yapılan açıklamada, “Gazetelerimizin, adı geçen organizasyona/ödül törenine sponsor olmadığını, herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildiririz. Söz konusu törenin ödül sahiplerini tebrik eder, organizasyonu gerçekleştiren 2K Media (Best Mekan Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) ile ilgili olarak da yasal müracaatlarımızı başlatmış bulunduğumuzu bildiririz” denilmişti.

2K Medya’nın sahibi Kaan Şimşek, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Ödül töreni sonrası Milliyet’in kapatıldığını açıkladığı ‘Şehrin En İyileri’ ekinin genel yayın yönetmenliğini de yaptığını belirten Şimşek açıklamasında şunları söyledi, “Şehrin En Tırsakları! Yaklaşık 8 aydır Milliyet Gazetesi ‘Şehrin En İyileri’ magazin ekinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktayım. Sahibi olduğum 2K Media şirketi bu ekin tüm haber ve reklam muhatabıdır. Önceki gece Milliyet Şehrin En İyileri ekinin ödül töreni düzenlendi. Haliyle adının önünde Milliyet olan bir ek üzümlü kek değil ‘Ek’dir! ve Milliyet’indir. Abe ahmaklar! Bizim haberimiz yoktur ne demek? Reklam grup başkanının aldığı ödülde ne yazıyor? bir baksanıza… Bu telaş niye? Adınızın 450 seçkin isimle sizin toplayamayacağınız bu kadar önemli konukla yan yana gelmesi mi korkuttu? Korkmayın! Ben sizi korurum… Ekte Çıkan Gazetelerden Künyeden de mi Haberiniz Yok Hala!”

Şimşek açıklamasında organizasyondan 2 gün önce Milliyet’te yayınlanan tam sayfa ilanı da paylaştı. Duyuruda Milliyet’in ve 2K Medya’nın künyeleri de yer alıyor.

“Milliyet içerikleri sildi”

Bu arada neoldu.com adlı internet sitesinde konuyla ilgili yapılan haberde de Milliyet yönetiminin şehrin en iyileri organizasyonlarıyla ilgili daha önce milliyet.com.tr’de yayınlanan içerikleri sildiği ancak Google arama motorunda konu aratıldığında hâlâ içeriklerin ön izlemeleri gözüktüğü belirtildi. Haberde törenle sponsorluk ilişkisi olmadığını açıklayan Beşiktaş Belediyesi’nin de geceye ait tüm bilboard reklam maliyetlerini karşıladığı iddia edildi.