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Sedat Peker'den Nazlı Ilıcak'a: "Sanki ben kendimi Nazlı ablaya cami hocası olarak tanıttım"

"2004 yılında gözaltına alınıp tutuklandığım zaman sağ olsun benimle ilgili haberler yapmıştı"

19 Ocak 2016 20:57

Suç örgütü lideri Sedat Peker, tartışma yaratacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Peker, Nazlı Ilıcak’ın kendisinden bahsettiği bir tweetine gönderme yaparak “Sanki ben Nazlı ablayla ilk tanıştığımda kendimi cami hocası olarak tanıttım da bugün sözde akademisyenlere bu şekilde sert sözler söyleyerek kendisini şaşırttım" dedi.

 

"Nazlı abla"

 

Peker "Nazlı abla" diye hitap ettiği Nazlı Ilıcak'la bir dönem arasının çok iyi olduğunu söylerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Peker'i savunduğu için Ilıcak hakkında “suçu ve suçluyu övmekten” soruşturma açılmasını istediğini söyledi.

 

Peker’in kişisel internet sitesinde yayınladığı yazının ilgili bölümü şöyle:

 

“Birde Sayın Nazlı Ilıcak'ın hakkımda yazdığı tweete değinmek isterim. Nazlı abla tweetinde, Sedat Peker’in "En iyi iş adamı" anketinde birinci olması ülkemizin durumunu anlatıyor, tarzında bir şeyler söylemiş. Biz, Nazlı ablayla yüz yüze 95’li yıllarda tanışıp röportaj yapmıştık. 2004 yılında gözaltına alınıp tutuklandığım zaman sağ olsun benimle ilgili haberler yapmıştı.

 

Bu haberler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü kendisi hakkında beni koruduğu için “suçu ve suçluyu övmekten” yargılanmasını istemişti (Hatta kendisini basın konseyine de şikayet etmişlerdi.).Benim anlayamadığım sanki ben Nazlı ablayla ilk tanıştığımda kendimi cami hocası olarak tanıttım da bugün sözde akademisyenlere bu şekilde sert sözler söyleyerek kendisini şaşırttım. Ben ilk tanıştığımızda da kendisine iş adamı olduğumu ancak inandığım kutsal değerlere ve ülkeme birisi zarar verirse ona asla merhamet etmeyeceğimi ve acımayacağımı söylemiştim.

 

Yukarıdaki satırda söylediğim gibi kendimi cami hocası olarak tanıtıp sonrasında içimden farklı bir adam ortaya çıkarmadım. Ben neysem onu söyledim. 2004 yılında polise karşı beni savunmakla suçlanan Sayın Nazlı Ilıcak ne değişmiştir de bugün benimle ilgili bu tweeti paylaşma gereksinimi hissetmiştir ( Bu sorunun cevabı olarak paralel yapının gerçek yüzünü elimden geldiğince insanlarımıza anlatmamın olabileceğini düşünmeden edemedim.)?”

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