Sedat Peker 'tehdit' suçundan ifade verdi

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Kendisi hakkında yazdığı yazı sonrasında Altaylı'yı sosyal medyada hedef alan bir video paylaştığı ileri sürülen Peker, suçlamayı reddetti.
Peker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık 20 kişilik bir grupla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Altaylı'nın şikâyeti nedeniyle "Tehdit" suçlamasından savcılığa "şüpheli" olarak ifade veren Peker, suçlamaları reddetti. Peker'in ifadesinde, "Beni küçük düşürmeye çalışan şahsa verdiğim iyi niyetli cevaptır" diyerek tehdit amacının olmadığını söyledi. Peker, ifadesinin ardından beraberindeki grupla adliyeden ayrıldı.