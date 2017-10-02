Sedat Peker'den Fatih Altaylı'ya: Kanıtım seni öldürmemiş olmam!

Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker, Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın "Sedat Peker'in iç çamaşırlarıyla gözaltısı hâlâ aklımda, bugün bu noktaya gelindiyse" sözleriyle ilgili olarak, "Kanıtım seni öldürmemiş olmam" yorumunda bulundu.

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Son olarak, Peker’in adamları oldukları iddia edilen 4 kişinin yayınladıkları işkence videosu üzerine bir yazı kaleme alan Altaylı, AKP’ye suç örgütlerinin yeniden hortladığı yönünde bir hatırlatmada bulunmuştu.

Tıklayın I Fatih Altaylı: Sedat Peker'in iç çamaşırlarıyla gözaltısı hâlâ aklımda, bugün bu noktaya gelindiyse...

Yazısında Sedat Peker’e de gönderme yapan Altaylı, “En havalı ‘baba’lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır” ifadelerini kullanmıştı. Altaylı ayrıca Peker’in isminin son günlerde çokça duyulmasını, “’Yeni Türkiye de eskiyor demektir” şeklinde yorumlamıştı.

"Seni öldürmemiş olmam en büyük kanıtım"

Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Peker, “Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Peker ayrıca iç çamaşırlarıyla gözaltına alınma gibi bir durumun söz konusun olmadığını söyledi.

Peker şöyle devam etti:

Ne ben ne de Türkiye’de hiç kimse böyle bir görüntüyü izlememiştir. Acaba sen yatak odama gizli kamera kuran Fethullahçı polis müdürleriyle beraber mi izledin o görüntüleri (öyle ya senden başka gören yok).”

"Yeni Türkiye’ye eski mafya"

Altaylı'nın HaberTürk'te "Yeni Türkiye’ye eski mafya" başlığıyla (1 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AK Parti iktidar olduktan bir süre sonra, AK Parti’nin liderinin çok da haklı olarak övündüğü bir durum vardı ortada.

Başbakan Erdoğan, her yerde “Mafyayı bitirdik” diyordu.

Türkiye’yi, sokakları, iş dünyasını haraççılardan, ihalecilerden, mafyacılardan, çakallardan kurtarmakla övünüyordu.

Çok da haklıydı.

Bitirmişlerdi.

Dışarıda kalan elbet üç-beş gangster vardı, ama örgütlü suçlarla çok ciddi mücadele ediliyordu.

İhalelere müdahale eden, özelleştirmeleri bile organize eden, işadamlarının kimyasını bozan taife sindirilmiş, temizlenmiş, içeri tıkılmıştı.

En havalı “baba”lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır.

Şimdi ise “Yeni Türkiye” denilse bile eski tas eski hamama doğru bir gidiş olduğu gözlemleniyor.

Sedat Peker adını son zamanlarda çokça duyar olduk.

Öyle midir, değil midir bilemem ama her taşın altından çıkan “Sedat Peker” diyor.

Hele hele son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video var ki, izlemek bile mümkün değil, insanın asabını, ruh halini bozuyor.

Her ne kadar kendisi “Benimle alakası yok” dese de orada bile “Sedat Peker” gündemde.

Mafyayla köküne kadar mücadele eden bir partiden, bugün bu noktaya gelindiyse “Yeni Türkiye” de “eskiyor” demektir.

Eskimeyi bundan daha iyi hiçbir şey göstermez."