Fatih Altaylı: Sedat Peker'in iç çamaşırlarıyla gözaltısı hâlâ aklımda, bugün bu noktaya gelindiyse...

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Antalya'da iç çamaşırlarıyla gözaltına alınması görüntülerinin, hâlâ aklında olduğunu söyledi. "Şimdi ise 'Yeni Türkiye' denilse bile eski tas eski hamama doğru bir gidiş olduğu gözlemleniyor" diyen Altaylı, "Mafyayla köküne kadar mücadele eden bir partiden, bugün bu noktaya gelindiyse 'Yeni Türkiye' de 'eskiyor' demektir" ifadesini kullandı.

Altaylı'nın HaberTürk'te "Yeni Türkiye’ye eski mafya" başlığıyla (1 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AK Parti iktidar olduktan bir süre sonra, AK Parti’nin liderinin çok da haklı olarak övündüğü bir durum vardı ortada.

Başbakan Erdoğan, her yerde “Mafyayı bitirdik” diyordu.

Türkiye’yi, sokakları, iş dünyasını haraççılardan, ihalecilerden, mafyacılardan, çakallardan kurtarmakla övünüyordu.

Çok da haklıydı.

Bitirmişlerdi.

Dışarıda kalan elbet üç-beş gangster vardı, ama örgütlü suçlarla çok ciddi mücadele ediliyordu.

İhalelere müdahale eden, özelleştirmeleri bile organize eden, işadamlarının kimyasını bozan taife sindirilmiş, temizlenmiş, içeri tıkılmıştı.

En havalı “baba”lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır.

Şimdi ise “Yeni Türkiye” denilse bile eski tas eski hamama doğru bir gidiş olduğu gözlemleniyor.

Sedat Peker adını son zamanlarda çokça duyar olduk.

Öyle midir, değil midir bilemem ama her taşın altından çıkan “Sedat Peker” diyor.

Hele hele son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video var ki, izlemek bile mümkün değil, insanın asabını, ruh halini bozuyor.

Her ne kadar kendisi “Benimle alakası yok” dese de orada bile “Sedat Peker” gündemde.

Mafyayla köküne kadar mücadele eden bir partiden, bugün bu noktaya gelindiyse “Yeni Türkiye” de “eskiyor” demektir.

Eskimeyi bundan daha iyi hiçbir şey göstermez.