Fatih Altaylı'dan savcılara: Üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker'dir!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, cumhuriyet savcılarına seslenerek "Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker’dir" dedi.

Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in kendisini hedef aldığını belirten Altaylı, "Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir" ifadesini kullandı.

Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki ( 4 Ekim 2017) konuya ilişkin yazısı şöyle:

Bu yazıyı Türkiye’nin cumhuriyet savcılarına yazıyorum.

Şu andan itibaren başıma bir şey gelirse, kafama taş düşerse, bir otomobil çarparsa, yolda ayağım kayıp düşersem, durduk yerde birileri üzerime saldırıp beni dövmeye kalkışırsa, kaza geçirirsem, üzerime ağaç devrilirse sorumlusu Sedat Peker’dir.

“Benim alakam yok, beni sevenler yapmış” deme şansına sahip değildir.

Çok açık biçimde beni hedef haline getirmiştir.

Daha önce çeşitli suç örgütlerinin, PKK başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin hedefi oldum.

Derdim olmaz.

Ama ben yine de söylemiş olayım.

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