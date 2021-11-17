Sedat Peker: Sayın muhalefet partileri, ilginizi bu gelişmeler hiç çekmiyor mu; olay uluslararası bir kriz durumuna evriliyor

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, iddialarında yer alan Kolombiya Buenaventura Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilmek üzere yola çıkan 4,9 tonluk kokainle ilgili, Kolombiya Başsavcılığı'nın Türkiye'yi yalanlayan yazısının ardından yeni açıklamalar yaptı. "Olay gitgide uluslararası bir kriz durumuna evriliyor" diyen Peker, "Bu işin peşini herkes bıraksa da ben bırakmayacağım." ifadelerini kullandı. Peker, muhalefete de gelişmelerle ilgili çağrı yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiasında yer alan Kolombiya'daki Buenaventura Limanı’nda Türkiye'ye gönderilmeden ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokainle ilgili, Kolombiya Ulusal Başsavcılığı'nın Türkiye'den "adli yardımlaşma" talep ettiği öne sürüldü. İddiaya göre; Kolombiya makamları, Türkiye Narkotik Başkanlığı'nı yalanladı; kendileriyle narkotik işbirliği yapılmadığı kaydedildi.

TIKLAYIN | İddia: Kolombiya Başsavcılığı, Peker'in iddiasında yer alan 4.9 tonluk kokainle ilgili 22 Eylül’de Türkiye’den adli yardımlaşma talep etmiş

Peker'in Twitter hesabından yaptığı açıklamaları şöyle:

1-Kolombiya’dan Türkiye’ye gelecekken yakalanan 4 ton 900 kilo kokainle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı için kimseye zahmet vermemek adına, devletin elindeki imkanlarla izi rahatça sürülerek uyuşturucuyu Türkiye’de teslim alacak şirketin tespitinin yapılabilmesi için…

2-…uyuşturucuların taşındığı konteynerlerin numaralarını dün yayınlamıştım. Belki gaflete düşüp beni yalanlama cüreti gösteren olur diye de kasıtlı olarak her iki konteynerin numaralarının önüne 4 rakamını fazladan yazmıştım. Bir de ikinci konteynerin numarasında…

3-…bir harf değişikliği yapmıştım. Halkımızdan bu yanlışlıkla ilgili binlerce tweet geldi ancak maalesef hiçbir yetkiliden bir söz, bir cevap gelmedi. Bu numaraları bulmak için Kolombiya’da bazı arkadaşlarımız biraz mesai harcadı. Ancak bizim akıl edemediğimizi…

4-…galiba bir arkadaş akıl edip operasyon anındaki fotoğrafların birinden zaten bu detayı yakalamış. O arkadaşımız her kimse gerçekten tebrik ediyorum. Yine dün akşam saatlerinde aslında çok büyük bir rezilliği daha öğrendik. Benim ahiretlik hastalıktan dolayı…

5-…Kolombiya’ya polis yollayamadık demişti. Sonrasında ise bakanlık tarafından bir açıklama daha yapılarak Kolombiya Devleti’nin adli yardımlaşmaya yanaşmadığını belirttiler. Dün Kolombiya Devleti açıklama yapmış. Biz Türkiye’ye 22 Eylül’de bu konuyla ilgili…

6-…yani 4 ton 900 kilo kokainle ilgili adli yardımlaşmayla ilgili mesaj yazdık ancak bize dönüş olmadı demişler. Hafta sonu tüm dünyadaki İnterpol Daire Başkanları Türkiye’ye gelecekler. Benim ahiretlik onlara suçla mücadele ile ilgili bir konuşma yapacakmış.

7-Kolombiya Devleti’nin İnterpol Daire Başkanı diyelim ki o toplantıda bir söz isteyerek “Siz bizim ülkemizi haksız yere suçladınız. Adli yardımlaşmaya yanaşmadığımızı söylediniz. Buyrun, 22 Eylül’de bizim adli yardımlaşmaya hazır olduğumuzu belirten yazımız burada…

8-… Oysa ki bu kokainlerle ilgili siz geri dönmediniz.” derse, “Bizim ülkemizi uluslararası arenada haksız yere niye itham ediyorsunuz?” derse bu acaba nasıl büyük bir skandal olur? Bunu hiç düşündünüz mü? Devletin namusunu kirletmemek gerekir diye devamlı söylediğim şey…

"Bu olayın üstüne gidilmezse, o bilgileri de paylaşacağım"

9-…işte tam budur. Şu sebeple veya bu sebeple karşılıklı iki ülke arasında adli yardımlaşma olmazsa, bu olayın üstüne gidilmezse, kısa bir süre içinde ben o bilgileri de bulup kamuoyuna paylaşacağım. Hem de büyük bir memnuniyetle paylaşacağım. GÖRECEKSİNİZ !

10- Not: Kolombiya Devleti 22 Eylül’de adli yardımlaşma yazısını ülkemize yolladıktan sonra, 10 Ekim’de ise Türkiye resmi açıklama yaparak Kolombiya Devleti bizimle adli yardımlaşma yapmıyor diyor. Bunlar benim iddiam değil, resmi evrak. Gerçekten aklım almıyor.

11-Olay gitgide uluslararası bir kriz durumuna evriliyor. Bu işin peşini herkes bıraksa da ben bırakmayacağım. Sayın Muhalefet Partileri, sizin ilginizi bu gelişmeler hiç çekmiyor mu? Namusu maaşı kadar olan gazeteciler, Yüce ALLAH sizin belanızı versin. REZİLSİNİZ LAN SİZ, REZİL!

TIKLAYIN | Sedat Peker'den '4 ton 900 kilo kokain' iddiası: "İki konteynerin numaralarını öğrendim"