İddia: Kolombiya Başsavcılığı, Peker'in iddiasında yer alan 4.9 tonluk kokainle ilgili 22 Eylül’de Türkiye’den adli yardımlaşma talep etmiş

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiasında yer alan Kolombiya'daki Buenaventura Limanı’nda Türkiye'ye çıkmadan ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokainle ilgili, Kolombiya Ulusal Başsavcılığı'nın Türkiye'den adli yardımlaşma talep ettiği öne sürüldü.

Haziran 2020'de gerçekleşen olayla ilgili Türkiye Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 12 Ekim’de Kolombiya adli makamlarının, 4 ton 928 kg kokain ile ilgili adli yardım talebine cevap vermediğini açıklamıştı. Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü Hukuk Ekibi Koordinatörü, Maria Cecilia Jimenez Rodriguez ise, Türkiye narkotik makamlarını yalanlayarak; Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın twitinden tam 17 gün önce yardım talep ettiklerini belirtti.

Kolombiya makamlarının yardım talebinden 17 gün sonra

"Sıkı işbirliğimiz devam etmektedir"

Başkanlık yaptığı açıklamada, ''Kolombiya'nın Buenoventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 928 kg kokain ele geçirilmesi ile ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır'' denilmişti.

"Türkiye’nin adli yardım talebi oldu mu, olduysa bu talep neden yanıtsız bırakıldı?"

Gerçek Gündem'den Banu Acun, Kolombiya’daki devlet kurumlarına şu soruları yönelttiğini aktardı:

-Türkiye’nin adli yardım talebi olmuş mudur?

-Olduysa bu talep neden yanıtsız bırakıldı?

-Varsa bu iş birliği ne zamandır devam etmektedir?

-4928 kilo kokainin hangi limana veya kime teslim edileceği ile ilgili elinizde bir bilgi bulunmakta mıdır? Kokain hangi gemiyle taşınılacaktı?



Kolombiya Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü: ‘‘Türkiye’ye 22 Eylül’de adli yardımlaşma talebi dosyalandı’’

Acun, "Bu soruların bir kısmına Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’ndan yanıt geldi. Özellikle neden Türkiye ile adli yardımlaşma yapmıyorsunuz? Sorusuna verilen yanıt oldukça netti.

Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü Hukuk Ekibi Koordinatörü, Maria Cecilia Jimenez Rodriguez imzasıyla gelen yazı, Türk Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını yalanlar nitelikte.

Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’na göre, Kolombiya Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Liliana Romero Tovar, 22 Eylül 2021’de Türkiye’den adli yardımlaşma talep etmiş. Yani Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın twitinden tam 17 gün önce!" ifadelerini kullandı.

Jimenez Rodriguez imzalı aslı İspanyolca olan metnin Türkçe çevirisi

Kolombiya Ulusal Başsavcılığı’nın Gerçek Gündem’e “adli yardımlaşma” ile ilgili verdiği yanıtın İspanyolca’dan çevirisi şöyle:

“Yukarıdakiler ışığında, taleplerine eksiksiz ve derinlemesine cevap verilebilmesi için DPT bilgi görev sistemine ek olarak, Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü (Dirección Especializada Contra el Narcotráfico) tarafından 2020 yılı için tutulan bilgi kayıtlarına başvurulmuştur.

2020 yılı için Türkiye'ye yönelik 4.928 kilo kokainin Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele Özel Müdürlüğü'ne bağlı ofislerden herhangi biri tarafından ele geçirilmesine ilişkin herhangi bir operasyonel faaliyet kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ancak bir önceki paragrafta belirtilen istişare sırasında, Buenaventura'daki

……… ve …….. konteynırlarında ele geçirilen 4 tonluk kokaninin , soruşturma raporu, kokainin cinsini ve miktarını, fotoğraflarını, yakalananların kimlikleri ile bilgileri sağlamak amacıyla dönemin Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Liliana Romero Tovar tarafından imzalanan ve 22 Eylül 2021 tarihinde eklenen 20211700013533 resmi yazı ile Türk muadili kurum tarafından adli yardımlaşmanın sağlanması için yönlendirildiği kaydedildi:

22.09.2021 tarihinden itibaren adli yardım; Ülke, Türkiye; 22.09.2021 tarihinde dosyalanmış ve atanmış; etkinlik yeri BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA. Bu adli yardım, İhtisas Savcılar Müdürlüğü’ne ( Dirección Especializada de Fiscalías) bağlı kurulan Savcılık Ofisi (Despacho Fiscal) tarafından yürütülmektedir.”

MARÍA CECILIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

Hukuk Ekibi Koordinatörü

Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadele İhtisas Müdürlüğü''

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