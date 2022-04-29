Sedat Peker’in Twitter sayfasında hareketlilik; “Bu kez gümbür gümbür geliyor bence”

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “sosyal medya kısıtlaması” getirdiği Sedat Peker, bu akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı. Peker’in retweet ettiği paylaşımlardan biri de “Bu kez gümbür gümbür geliyor bence” yorumu oldu. Peker'in sosyal medya hesabındaki hareketlilik, ülke gündeminde yankı uyandıran videoları tekrar çekmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı.

Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir aradan sonra geçen günlerde ilk kez Twitter’da paylaşım yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti. Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine bugün de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

Sedat Peker’in sayfasında paylaştığı bazı gönderilen şöyle:

"Tik tak, tik tak…"

Ayrıca, Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu iddia edilen ve Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur da, zamanın giderek yaklaştığını ifade eden "Tik tak, tik tak…" ifadesini kullanarak kutlama emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.