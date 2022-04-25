Sedat Peker'in Twitter hesabında 5 ay sonra ilk hareketlilik

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve sosyal medya kısıtlaması olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabında 5 ay aradan sonra ilk kez hareketlilik yaşandı.

İktidara yönelik videolarıyla aylarca gündemden düşmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ilk defa Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Peker dün Twitter hesabından, Alevilere yönelik ayrımcı söylemleri kınayan üç Twitter kullanıcısının tweetlerini paylaştı.

Gazeteci Erk Acarer, geçen hafta Sedat Peker'in dijital kısıtlamasının devam ettiğini söylemiş, "Seçim yaklaştıkça çemberin daralacağı konusunda endişesi var" açıklaması yapmıştı.