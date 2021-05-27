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Ekonomi

Sedat Peker'in adına kripto para çıkarıldı

27 Mayıs 2021 19:23

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker adına kripto para çıkartıldı. 

Odatv'de yer alan habere göre; Sedat Peker Token ismiyle ve "SEDATPEKER" kısaltmasıyla dün gece yarısı çıkarılan para meme token kategorisinde yer alıyor. 

sedat pekerkripto
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