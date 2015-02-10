T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Peker: Fuat Avni midir? Avanak Avni midir?

Sedat Peker bugün sosyal medya hesabı üzerinden 'Cemaatten-paralele geçen süreç' başlıklı bir açıklama yayınladı

10 Şubat 2015 14:43

Sedat Peker, 'Cemaatten-paralele geçen süreç' başlıklı açıklamasının son bölümünü Fuat Avni'ye ayırarak, "Fuat Avni midir? Avanak Avni midir? Ne olduğu beli olmayan paralel yapının sosyal medyadaki kullandığı sahte hesabı yöneten şahıs, büyüklerine sorarsa benim cemaatle ilgili geçmişteki hikayelerimi öğrenebilir" dedi.

Peker açıklamasında, 'cemaatle ilgili geçmiş yıllardaki anılarım' diyerek 1998'de 'cemaatin paralarını akladığı' şeklindeki iddialara medyada cemaati överek yanıt verdiği için hapis yattığını söyledi. Peker, 2008'deki Ergenekon soruşturmasında ise bu kez Savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulanırken 'gizli tanık'lık teklifine muhatap olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bence işin en komik yanı laikliği savunan bir grup 1998 senesinde cemaatle ilgili yalan ifade vermemi istemişti. Yukarda anlattığım gibi bunu reddettim. On sene sonrasında ise dini temelleri olduğunu söyleyen cemaat, gücü ele geçirince onlar da askerlerin aleyhine yalan ifade vermemi istediler. (Yani geçen bunca zamanda değişen hiçbir şey olmamış)."



'Avanak Avni'



"Fuat Avni midir? Avanak Avni midir? Ne olduğu beli olmayan paralel yapının sosyal medyadaki kullandığı sahte hesabı yöneten şahıs, büyüklerine sorarsa benim cemaatle ilgili geçmişteki hikayelerimi öğrenebilir. MHP ’yi karıştırmak için cezaevinden çıkarılmışım yalanını yazacağına, cemaate geçmişte yaptığım bağışları, sağladığım destekleri yazarsa kamuoyundan çok daha fazla ilgi görebileceğini düşünüyorum. (Anladın mı Avanak Avni?)"

ETİKETLER

sedat pekerfuat avnicemaataçıklamaparalel yapı

İlgili Haberler

İnönü'deki tribün terörünün arkasından Sedat Peker çıktı!

Protokol tribününden üç kişinin numaralı tribüne geçerek taraftarları dövmesi tepkiye neden oldu. İlçe emniyet müdürlüğünde ifade veren üç kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker: Yüce Allah Erdoğan'a 'yürü ya kulum' demiş

'Benim yerimi kimsenin doldurabileceğini zannetmiyorum'

Sedat Peker: DHKP-C, Okmeydanı, Gazi ve Gülsuyu'na yerleşmiş, acaba bu insanlara fazla mı demokratik davranıyoruz?

'Muhalefet partileri sadece hükümeti zorda bırakmak için çıkarılan güvenlik yasalarına karşı durarak, teröristlerin şımarmasını sağlıyorlar'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24