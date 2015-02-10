Sedat Peker: Fuat Avni midir? Avanak Avni midir?

Sedat Peker, 'Cemaatten-paralele geçen süreç' başlıklı açıklamasının son bölümünü Fuat Avni'ye ayırarak, "Fuat Avni midir? Avanak Avni midir? Ne olduğu beli olmayan paralel yapının sosyal medyadaki kullandığı sahte hesabı yöneten şahıs, büyüklerine sorarsa benim cemaatle ilgili geçmişteki hikayelerimi öğrenebilir" dedi.

Peker açıklamasında, 'cemaatle ilgili geçmiş yıllardaki anılarım' diyerek 1998'de 'cemaatin paralarını akladığı' şeklindeki iddialara medyada cemaati överek yanıt verdiği için hapis yattığını söyledi. Peker, 2008'deki Ergenekon soruşturmasında ise bu kez Savcı Zekeriya Öz tarafından sorgulanırken 'gizli tanık'lık teklifine muhatap olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bence işin en komik yanı laikliği savunan bir grup 1998 senesinde cemaatle ilgili yalan ifade vermemi istemişti. Yukarda anlattığım gibi bunu reddettim. On sene sonrasında ise dini temelleri olduğunu söyleyen cemaat, gücü ele geçirince onlar da askerlerin aleyhine yalan ifade vermemi istediler. (Yani geçen bunca zamanda değişen hiçbir şey olmamış)."





'Avanak Avni'





"Fuat Avni midir? Avanak Avni midir? Ne olduğu beli olmayan paralel yapının sosyal medyadaki kullandığı sahte hesabı yöneten şahıs, büyüklerine sorarsa benim cemaatle ilgili geçmişteki hikayelerimi öğrenebilir. MHP ’yi karıştırmak için cezaevinden çıkarılmışım yalanını yazacağına, cemaate geçmişte yaptığım bağışları, sağladığım destekleri yazarsa kamuoyundan çok daha fazla ilgi görebileceğini düşünüyorum. (Anladın mı Avanak Avni?)"