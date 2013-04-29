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Spor

İnönü'deki tribün terörünün arkasından Sedat Peker çıktı!

Protokol tribününden üç kişinin numaralı tribüne geçerek taraftarları dövmesi tepkiye neden oldu. İlçe emniyet müdürlüğünde ifade veren üç kişi serbest bırakıldı

29 Nisan 2013 11:07

Beşiktaş-Orduspor maçında olaylara karışan bir kişinin Sedat Peker'in Mali işler sorumlusu olan Rauf B. olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın Orduspor’u 2-0 yendiği maçta yaşanan tribün terörü tüm futbol severleri rahatsız etti. Demir coplarla protokol tribününden numaralı tribüne geçerek taraftarı döven üç kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

 

Sedat Peker’in adamı çıktı

 

Beşiktaş-Orduspor maçında olaylara karışan bir kişinin Sedat Peker’in Mali işler sorumlusu olan Rauf B. olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde ‘Kulübün davetlisi olarak protokol tribününe geldik. Şahıs Samet hocaya küfür ediyordu. Uyardım. Bana da küfür edince yerde bulduğum cisimle vurdum” dedi.

Rauf B. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Rauf B’ye bir yıl futbol müsabakalarına men cezası verildi. Rauf B.’nin adı Kelebek operasyonunda Sedat Peker ile ilgili polisin hazırladığı raporda şebeke yapılanmasında ‘mali işler’ sorumlusu olarak geçmişti.

 

Dayak yiyen taraftar şikayetçi

 

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde darp edilen taraftar da ifade verdi. Dayak yiyen taraftar ifadesinde şikayetçi olduğunu belirterek, “Bir anda yanıma gelip elindeki cisimle saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım” dedi.

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