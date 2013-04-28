Beşiktaş kötü gidişe dur dedi



Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Orduspor İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2 gol bulan siyah-beyazlılar, 3 puana ulaşan taraf oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında evinde Orduspor'u ağırladı. Karşılaşmada 2 gol vardı.

Beşiktaş, 25. dakikada Mamadou Niang ve 90. dakikada Ömer Alp Kulga'nın kendi kalesine attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Şampiyonluk yarışından geçen hafta düşen siyah-beyazlılar, bu skorla puanını 52'ye yükseltirken, düşme hattındaki Orduspor 29 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

90' David Barral, Olcay Şahan'a yaptığı faulün ardından sarı kart görüyor.

90' GOOOL!! Yussuf Ayila'nın kendi kalesine attığı golle Beşiktaş skoru 2-0'a taşıyor. Soldan gelişen Beşiktaş atağında az önce oyuna giren Erkan Kaş'ın pasına Oğuzhan Özyakup hareketleniyor. Sol çaprazda dar bir açıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuzhan'ın şutunda top kaleci Fornezzi'den döndükten sonra Ömer Alp Kulga'ya çarpıp kaleye gidiyor. Yussuf Ayila'nın çizgi üzerinde yaptığı müdahale başarısız olunca top filelerle buluşuyor.

89' Maçın son oyuncu değişikliğinde Manuel Fernandes'in yerine Erkan Kaş oyuna giriyor.

89' Maçın son oyuncu değişikliğinde Manuel Fernandes'in yerine Erkan Kaş oyuna giriyor.

86' Kazanılan serbest atışta Manuel Fernandes'in ortasına yükselen Mamadou Niang'ın kafa vuruşunda top auta çıkıyor.

86' Gelişen Beşiktaş atağında Manuel Fernandes pasını Olcay'a, Olcay da tekrar Fernandes'e veriyor. Ceza alanında topla buluşan Portekizli oyuncu topu düzeltip soluna alıyor. Penaltı noktası civarından kaleyi yoklayan Fernandes'in şutunu kaleci Saso Fornezzi uzanarak çeliyor.

84' Kazanılan köşe vuruşunda Anıl Taşdemir'in ortasına yükselen Ferhat Çökmüş topu kafayla indiriyor. Ferhat'ın indirdiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor.

84' Kazanılan frikikte topun başına geçen Manuel Fernandes'in şutu baraja takılıyor. Sonrasında Ordusporlu oyuncular topu uzaklaştırıyor.

83' Ceza yayının yaklaşık 1-2 metre gerisinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, Ali Çamdalı'nın müdahalesiyle yerde kalıyor. Fırat Aydınus bu pozisyonda faulü belirliyor, Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest atış kullanacak.

81' Etkili gelişen Beşiktaş atağında Manuel Fernandes pasını Oğuzhan Özyakup'a aktarıyor. Oğuzhan ise ceza alanına hareketlenen Olcay Şahan'ı görüyor. Topu kontrol eden Olcay'ın şutunda savunmadan seken topu kaleci Saso Fornezzi'ye kadar gidiyor.

80' Gelişen Orduspor atağında sağ kanada açılan topla Anıl Taşdemir buluşuyor. Anıl'ın ceza alanına ortasında Hasan Kabze kafayı vuruyor, top üstten auta çıkıyor.

76' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan hareketleniyor. Olcay'ın içeri çevirdiği topta kaleci Saso Fornezzi'nin yumrukladığı top Niang'a çarpıp auta gidiyor. Bu pozisyonda çarpışan Fornezzi ile Niang'ın sakatlıkları nedeniyle oyun birkaç dakika duruyor.

71' Orta alanda Mamadou Niang'ı kayarak yaptığı müdahaleyle düşüren Ferhat Çökmüş bu faulün ardından sarı kart görüyor.

67' Beşiktaş'ta sakatlanan Dentinho kenara gelirken Mehmet Akgün oyuna giren isim oluyor.

62' Bu dakikada rakip kalede baskı kuran Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup topla buluşuyor. Rakibine şut gösterip çalım atan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu kaleci Saso Fornezzi iki hamlede kontrol ediyor.

63' Orduspor'un son oyuncu değişikliğinde Miguel Moita Garcia'nın yerine Anıl Taşdemir oyuna dahil oluyor.

61' Üst üste kazanılan köşe atışlarında topun başına Manuel Fernandes geçiyor. Fernandes'in ortasına iyi yükselen Julien Escude'nin kafa vuruşunda kaleci Saso Fornezzi topu bir kez daha kornere gönderiyor.

59' Gelişen Orduspor atağında sağ kanatta topla buluşan Bogdan Stancu ortasını yapıyor. Topu karşılayan Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

56' Beşiktaş yarı alanının taç çizgisine yakın noktada Veli Kavlak'a kayarak sert bir faul yapan Jaime Romero, Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

54' Çıkılan hava topu mücadelesinde Mamadou Niang'a koluyla faul yapan Miguel Moita Garcia sarı kart görüyor.

53' Orduspor takımının kazandığı serbest atışı kullanan Jaime Romero arka direğe ortalıyor. David Barral hareketlendiği topa yetişerek içeri çeviriyor, fakat Barral için ofsayt bayrağı kalkıyor.

51' Gelişen Beşiktaş atağında savunma arkasına atılan pası kaleci Saso Fornezzi yatarak kontrol ediyor. Bu pozisyonda topa ayak sokmak isteyen Oğuzhan Özyakup, Fornezzi'ye faul yapıyor.

49' Beşiktaş'ta gerçekleşen ilk oyuncu değişikliğinde Mustafa Pektemek'in yerine Oğuzhan Özyakup oyuna dahil oluyor.

48' Kazanılan köşe atışında Jaime Romero topun başına geçiyor. Az önce oyuna giren Romero'nun ortasını kale ağzında Beşiktaş savunması karşılayarak kornere gönderiyor.

46' Diğer değişiklikte Vicente Monje oyundan çıkarken Jaime Romero oyuna dahil oluyor.

46' Orduspor ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlıyor. David Barral, Javier Umbides'in yerine oyuna giriyor.

İlk yarı skoru.....Beşiktaş: 1 - Orduspor: 0

45' Hızlı gelişen Orduspor atağında sol kanatta topla buluşan Hasan Kabze ortasını yapıyor. Arka bölümde topa hareketlenen Ali Çamdalı zeminin azizliğine uğrayınca ayağı kayıyor ve sonrasında Beşiktaşlı oyuncular pozisyonu uzaklaştırıyor.

43' Gelişen Orduspor atağında sağ kanatta topla buluşan Vicente Monje içeri doğru kat ediyor. Sol ayağına aldığı topun ardından kaleyi yoklayan Monje'nin şutunda top kaleci Cenk Gönen'de kalıyor.

37' Rakip kalede aradığı boşluğu bu dakikalarda bulamayan Orduspor'da Ali Çamdalı uzak mesafeden topun gelişine şutunu atıyor, top farklı şekilde auta çıkıyor.

31' Golden sonra rakip kaleye beraberlik için yüklenen Orduspor serbest vuruş kazanıyor. Ali Çamdalı'nın ortasında ceza alanında topu kontrol eden Hasan Kabze şutunu atıyor, top Beşiktaş savunmasından dönüyor. Ardından topla buluşan Yussuf Ayila'nın şutunda kapanan Beşiktaşlı oyuncular yine geçit vermiyor.

28' Gelişen Orduspor atağında Javier Umbides sağdan ortasını yapıyor. Vicente Monje'nin ceza alanına kafayla indirdiği topu araya giren Tomas Sivok uzaklaştırıyor.

25' GOOOL!! Beşiktaş Mamadou Niang'ın golüyle takımını 1-0 öne geçiriyor. Fernandes'in kullandığı köşe atışında Orduspor savunması topu karşılıyor. Sonrasında topu önünde bulan Emre Özkan ceza alanı dışından kaleyi yokluyor. Emre'nin şutunda kaleci Saso Fornezzi'den seken topu Mamadou Niang tamamlıyor.

22' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ali Çamdalı uzak mesafeden kaleyi düşünüyor. Ali'nin şutunda top farklı şekilde auta çıkıyor.

21' Sağ kanattan gelişen Orduspor atağında Miguel Moita Garcia ceza alanına ortasını yapıyor. Hasan Kabze'nin kafayla indirdiği topu araya giren Tomas Sivok uzaklaştırıyor. Hasan bu pozisyonda Sivok'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı beklese de, Fırat Aydınus oyunu sürdürüyor.

21' Sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek'in ortasında Roberto Hilbert topla buluşuyor. Topu kontrol etmeyi başaran Hilbert'in pasında Orduspor savunması araya girerek tehlikeyi önlüyor.

18' Sol kanattan bindiren Ferhat Öztorun, Dentinho'dan kurtulup çizgide topu yakalıyor. Ferhat'ın içeri çevirdiği topta Bogdan Stancu vuruşunu yapıyor, top kaleci Cenk Gönen'de kalıyor.

16' Savunmanın geri pasında hata yapan kaleci Cenk Gönen ikinci hamlede topu uzaklaştırıyor. Pozisyonun devamında taç atışı kazanan Orduspor'un geliştirdiği atakta Javier Umbides sağ kanattan ortalıyor. Ön bölüme koşu yaparak gelen ortaya hareketlenen Bogdan Stancu, Sviok'a rağmen vuruşunu yapıyor, top yan direkten dışarı çıkıyor.

14' Bu dakikada sağ kanadı kullanan siyah beyazlılarda önce Dentinho'nun, ardından Olcay Şahan'ın ortasını Orduspor savunması karşılıyor.

12' Orta alanda Miguel Moita Garcia, Veli Kavlak'a faul yapıyor. Beşiktaş'ta serbest vuruşu Julien Escude kullanıyor.

9' Fernandes'in savunmanın arkasına attığı pasa Mamadou Niang hareketleniyor. Niang'ın pasında, top arka direkte hareketlenen Mustafa Pektemek'in uzağında kalıyor.

5' Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Emre Özkan ceza alanına ortasını yapıyor. Ön bölüme hareketlenen Mustafa Pektemek sağ ayağının içiyle topu uzak direğe gönderiyor. Mustafa'nın şutunda top yandan az farkla auta çıkıyor.

3' Kontra atağa çıkan Beşiktaş'ta Mamadou Niang üst üste attığı çalımların ardından Ferhat Çökmüş'ün müdahalesiyle yerde kalıyor. Oyunu avantaja bırakan Fırat Aydınus top taça atılınca sağlık görevlilerini sahaya davet ediyor.

1' Fırat Aydınus ilk düdüğünü çalıyor, maça ev sahibi Beşiktaş başlıyor.