Protokol tribününde kavga çıktı, Beşiktaşlılar soruyor: Kim bunlar?

Beşiktaş-Orduspor maçı bitiminde protokol tribününden atlayan 3 takım elbiseli şahıs, tribüne indi, taraftarları dövdü. Daha sonra geldikleri yerden çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı ama yönetim bunları tanımıyor.

BJK İnönü Stadı dün akşam bir skandala sahne oldu. Protokol tribününden atlayan şahıslar taraftarları dövdü, daha sonra geldikleri yerden çıktı, gitti.

Olaylar şöyle gelişti:

Maçın son dakikalarına doğru eski açık tribünler, “Aybaba istifa” bağırdı. Bunun üzerine numaralı tribün, bu kısma dönerek yuhaladı. Fakat içindeki birkaç kişi de, Aybaba aleyhine bağırınca ortalık karıştı, gruplar birbirine girdi.

İki cephe kavga ederken, protokol tribününden üç tane siyah takım elbiseli adam, numaralı tribünün içerisine atladı, kavga edenlerden birkaçına vurdu. Bir kişi de yanında getirdiği çelik copla bir taraftarı dövdü. O sırada gelen emniyet güçleri herkesi gözaltına aldı. Takım elbiseliler ise atladıkları gibi protokole tırmanıp kayıplara karıştı.

Daha sonra polisin, kavgaya karışanlarla birlikte kaçan üç siyah takım elbiseliyi de içeriden Beşiktaş Karakolu’na götürdüğü ve ifadelerini aldıkları belirtildi.

Genel Sekreter Mesut Urgancılar, “Burada olmaktan utanıyorum. Bu tür şiddet olayları yüzünden futboldan nefret eder hale geldim. Protokol tribününde böyle olayların yaşanması hepimizi çok üzdü. Olay emniyete intikal etti. Biz de neyin ne olduğunu, kim olduklarını bilmiyoruz. Kulüp olarak bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Olayın da takipçisi olacağız" dedi.

Aybaba’ya protesto

Beşiktaş’ta kapalı tribünler, maç öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba’yı ıslıkladı.

Gözleri dolan Samet hoca, bir taraftarın verdiği gülle teselli buldu.

Kapalı tribünde bulunan siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesi oyuncular ısınırken, “Formanın hakkını vermiyorsunuz” ve “Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese” diye bir süre tezahüratta bulundu.

Karşılaşmanın son bölümünde de tribünler, hastanede tedavi gören Onursal Başkan Süleyman Seba için tezahürat yaparak, geçmiş olsun dileğinde bulundular.