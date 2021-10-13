Sedat Peker: Dosyanın tamamını okudum; emniyet müdürünün suçlu olduğu tespit edilmiştir

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, yeni Twitter paylaşımlarında, SADAT'ın açıklamalarına yarın yanıt vereceğini belirtti. Peker, "Ekrem Eren Ermiş isimli emniyet müdürünün suçlu olduğu, rüşvet istediği tespit edilmiştir. Dosyanın tamamını okudum." dedi.

Peker'in tweetleri şöyle:

1-Sadatçılar bugün açıklamalar yapmışlar. Dikkatlice okudum. Vallahi bunların da fındık kadar beyni bile yok. Yarın onlara tabii ki cevabım olacak. Arkadaş bunlar ülkeyi nasıl ele geçirdiler billahi hayret ediyorum.

2-Daha önceki günlerde yayınladığım, Ermeni Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’ndan emniyet müdürlerinin rüşvet isteme paylaşımımı hatırlarsınız. O dosyadaki rüşvet isteme Whatsapp yazışmaları ve ses kayıtlarının sadece ekrem eren ermiş’e ait olduğunu belirtmek isterim.

"Dosyanın tamamını okudum"

3- Yapılan tahkikat neticesinde Engin Süngü ve Ali Saraç isimli emniyet müdürlerinin sadece ismi kullanıldığı ortaya çıkmış, suçsuz oldukları anlaşılmıştır. Ekrem Eren Ermiş isimli emniyet müdürünün suçlu olduğu, rüşvet istediği tespit edilmiştir. Dosyanın tamamını okudum.

4- Engin Süngü ve Ali Saraç isimli emniyet müdürlerinin kendileri ve aileleri zor duruma düşmesinler diye bunları yazdım. Ölümlü kalımlı dünya, kimsenin hakkı üzerimizde kalmasın. On yıl sonra bu günler konuşulurken galiba insanlar hayret edeceklerdir. Suç örgütü lideri...

5-...dedikleri adam hak geçmemesine bu kadar önem verirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yalancı gizli tanık beyanlarıyla Sedat Peker hakkında dosya hazırlamışlar diyerek bence çok gülecekler."

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