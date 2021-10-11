MSB'den SADAT açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), “Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı” iddiaları ile ilgili, “Haberde adı geçen ve SADAT kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat’a, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir” açıklamasını yaptı.

MSB, “Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı” haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirtti ve iddialarla ilgili yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

MSB’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Her komisyon biri başkan üzere beş üyeden oluşmaktadır"

Milli Savuma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na askeri öğrenci seçim süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulmakta ve bu komisyonlarda yedeklerle birlikte ortalama 200 kişi görev yapmaktadır. Her komisyon biri başkan olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subay ve astsubaylar ile diğer kamu personeline askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir.

Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir. 2018 yılından itibaren askerî öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısı düzenli olarak azaltılmış, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Haberde adı geçen ve SADAT kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat’a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir.

Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden ‘Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı’ başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Üniversitesini yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır.

Kanun ve Yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır.”