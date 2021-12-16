Sedat Peker, "Ben de Bülent Arınç ve İrfan Aktan'ın olduğunu bilseydim belgeselde yer almak istemezdim" demiş

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 140Journos belgeseli için, "Ben de Bülent Arınç ve İrfan Aktan'ın olduğunu bilseydim belgeselde yer almak istemezdim" dediğini aktardı.

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Bizim TV adlı Youtube kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğu olan Acarer, Sedat Peker ile yakınındaki bir isim aracılığı ile görüştüğünü söyledi.

Acarer, "Sedat Peker'le yakınlarındaki bir kişinin telefonundan direkt görüştüm. İki soru sordum. Birincisi belgeselle ilgili fikrini ve ekonomi ile ilgili ne düşündüğünü sordum. Ekonomi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan mutabakat gereği daha önce bilgi alamamıştım. Birkaç gün önce kendisine çok yakın bir iş insanının orada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretine gittiğini biliyorum. Dolaylı olarak Peker'in ona ekonomi ile ilgili aktardıkları var. Onları not aldım" dedi.

Acarer, şöyle devam etti:

"Ankaralı iş insanı şöyle söylüyor: 'Henüz iktidarla arasında bir kopukluk olmadan beni uyardı. Paramı sabitte tutmamı söyledi. Doların akıl almayacak ölçüde yükseleceğini belirtti. Ben kızgınlıkla söylediğini belirtince alakası olmadığını söyledi. Türkiyeyi çok kötü günler bekliyor dedi. Türkiye için çok endişeli olduğunu da ifade etti.'

Ayrıca iş insanına Peker şunu da söylüyor. 'İngiltere ekonomik bir hamle yapıyorsa, ABD ekonomik bir hamle yapıyorsa bu dünyanın başka ülkelerinden kopuk halde olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de bu plan dahilinde hareket eder.' diyor iş insanı olan yakın arkadaşına. Bu Ankara'daki yakın bir arkadaşı. Yakın bir zamanda yüz yüze görüştüler."

Acarer 140 Journos'un çektiği belgesel hakkında ise, şunları söyledi:

"İrfan Aktan da Bülent Arınç da 'Sedat Peker'in olduğunu bilseydik konuşmazdık' dediler. Sedat Peker güldü ve o da 'Ben de Bülent Arınç ve İrfan Aktan'ın olduğunu bilseydim bu belgeselde yer almak istemezdim' dedi. Sebebini olarak ise enerjisini çok düşük bulduğunu ve zaten 40 senedir aynı hikayeleri dinlediğini söyledi. Bu açıdan ben Peker'in çok da gerçeğin dışında bir ifade kullanmadığını ekleyebilirim. Burada yeni bir şey vardı. Bu konu olmadığı için hem gazeteci arkadaşımız hem de Arınç hakkında söyledikleri bence gerçeği yansıtıyordu."