Sedat Peker: Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için ölüm listesine eklemişler

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, açıklamalarını haber yapan gazetecilerin de kendisinin içinde bulunduğu 'ölüm listesi'ne eklendiğini öne sürdü.

Peker, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Benim de içine dahil olduğum bir ölüm listesinden bahsediliyor. Bazı muhalif gazetecileri de benim açıklamalarımı haber yaptıkları için bu listeye eklemişler. Eli silah tutan adamlar, kalem tutanları niye öldürmek isterler? Hem açıklamaları yapan benim, gazeteciler değil ki.

Eğer büzüğünüz yetiyorsa beni öldürün. Sadatçılar, kartelciler, mafyacılar; kimin büzüğü yetiyorsa bekliyorum. Lan düşkün Abdulkadir, seni de bekliyorum. Çakmasınız lan siz. Dindar görünümlü, aslında şeytan olan Sadatçılar, sizi de biliyoruz. Görüşeceğiz."

Korku iklimi için bir SEDAT’ÇILAR bir de sadatçılar vardı. SEDAT’ÇILAR artık yok. sadatçıları da zaten tanıyoruz. Bu yüzden bir sıkıntı yok. Gönlünüz rahat olsun kardeşlerim.

"Rusya'nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp..."

Peker, SADAT'ın bazı personellerine Rusya’nın Alfa timlerinden eğitim aldırdığını öne sürdü. Peker'in sonraki paylaşımları şöyle: "1 - sadatın güvenlik şirketi olduğuna bizi inandırmak isteyen şeytanlar, hangi güvenlik şirketi dünyanın en özel timlerinden biri olan Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirttirir? 2 - Alfa timlerinin uzmanlığı hem istihbarat hem de suikast neticeli operasyonlardır. Kimi kandırıyorsunuz? Unuttunuz mu, biz eski dostuz. Ancak rotayı bana ve benim söylemlerime değer verenlere çevirmenin neticesini göreceksiniz. Ordudan mecburi emekli edilen Üsküdar Üniversitesi 3 - …rektörü Nevzat Tarhan’ın uzmanlık alanı psikolojik harptir. Nevzat Tarhan’la çalışmalarınız ne üzerine? Güvenlik şirketiyiz diyorsunuz. Nevzat Tarhan’ın sizin için yaptığı psikolojik harp çalışmalarının sebebi nedir? Anlaşılan o ki sizinle işimiz uzun.

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