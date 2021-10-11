Sedat Peker'den 'kokain' çıkışı: Bu iddiayı en başından beri gündeme getiren ben olduğum için bir şeyler söyleme gereği hissettim

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Peker, "Kolombiya Devleti bizim ülkemize geleceği belli olan 5 ton kokainle ilgili bize nasıl bilgi vermez? Kolombiya polisleri bilgi vermiyorsa DEA veya başka bir uluslararası kuruluşa başvurdunuz mu?" diye sorarken; "Devletin namusunu kirlettiniz, itibarını neredeyse bitirecek hale getirdiniz" şeklinde tepki gösterdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Kolombiya narkotik birimi ile sıkı iş birliğimiz devam etmektedir. Ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"5 ton kokainle ilgili bize nasıl bilgi vermez?"

Peker'in açıklamaları şöyle oldu:

1-Narkotik Daire Başkanlığı Kolombiya’dan gelen kokainlerle ilgili bir açıklama yapmış. Bu iddiayı en başından beri gündeme getiren ben olduğum için bir şeyler söyleme gereği hissettim. Kolombiya adli mercilerinin yardımlaşmaya açık olmadığı yönünde beyanları olmuştur.

2-Habertürk’teki dümenden programda Sülüman covid sebebiyle Kolombiya’ya polis yollayamıyoruz demişti. Oysa ki beni iade alabilmek için bulunduğum tüm ülkelere o gün bugündür devamlı görevli yollayabiliyorsunuz. Hani biz dünyadaki süper güçlerden biriydik? Kolombiya Devleti bizim

3-...ülkemize geleceği belli olan 5 ton kokainle ilgili bize nasıl bilgi vermez? Kolombiya polisleri bilgi vermiyorsa DEA veya başka bir uluslararası kuruluşa başvurdunuz mu? Bilgi istediniz mi? Ayrıca narkotik polislerinin çalışma azimlerini kırmak gibi bir amacım yok. Narkotik

4-polislerini engelleyen üst derece bürokratları ve siyasileri deşifre etmekti benim amacım. Ayrıca narkotikle mücadele, gözaltına alınan uyuşturucu şüphelilerine “Sedat Peker ile ilgili ifade verirseniz az ceza almanızı sağlarız” demek midir? Levent isimli şahısa söylediğiniz gibi

5-Yazık, gerçekten çok yazık. Devletin namusunu kirlettiniz, itibarını neredeyse bitirecek hale getirdiniz. Benim kendimden şüphem yok. Sizlerin de yoksa ne ala. Görüşeceğiz, vallahi görüşeceğiz.