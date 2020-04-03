Sedat Ergin yazdı: Koronavirüs mücadelesinde büyük ikilem

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, hükûmetin yeni tip Koronavirüs mücadelesinde büyük bir ikilemin olduğunu belirtti. Ergin, İlk bakışta Koca’nın düşmanla ortak bir şekilde mücadele stratejisi çok yalın görünüyor. Temastan kaçın, bunun için eve çekil ki, düşman sana erişemesin, sana dokunamasın... Ancak burada büyük bir ikilemle karşılaşıyoruz. Evet, bakanın haklı olarak dediği gibi, tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Ancak önümüzde asılı duran bir soru var. Herkes aynı ortak tavrı sergileyebilecek, aynı ortak tavırda buluşabilecek durumda mı?" diye sordu.

Ergin, "Koronavirüs'le mücadelede eşiğin her gün biraz daha yükseldiği bugünlerde herkesin elini vicdanına koyarak bu soruya içtenlikle bir yanıt vermesi gerekiyor. Kabul edelim ki, evine çekilme imkânına sahip geniş bir kesim olmakla birlikte, bu imkâna sahip bulunmayan, çalışmak zorunda kalan kesimlerin sayısı da hiç de az değildir." ifadesini kullandı.

Ergin, "Bir de gıda sektörü, eczaneler gibi toplumsal hayatın sürdürülebilmesi açısından faaliyetlerinin devam etmesi gereken alanlar söz konusudur. Tabii ki, bu ölümcül virüse karşı ön safta hayatlarını tehlikeye atarak, hayatlarını vererek mücadele eden sağlık çalışanlarını en başa koymalıyız. Ayrıca, ülkede kamu düzeninin sürdürülebilmesi, devlet mekanizmasının işleyebilmesi bakımından görevinin başında olması gereken her kademedeki kamu görevlilerini de unutmayalım." düşüncesini dile getirdi.

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