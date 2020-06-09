Sedat Ergin: Virüsün genetik dizilerinin tespiti mücadelede yeni kapılar açıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede normalleşme dönemine giren ülkelerde virüsün genetik kodlarının çözümlenerek analiz edilmesi mücadelenin bundan sonraki seyri açısından giderek kritik bir önem kazanıyor. Pek çok ülkede genetik bilimciler mücadelede yeni stratejiler belirleyebilmek amacıyla virüsün gen dizilimine odaklanan hummalı bir çalışma içine girmiş bulunuyor.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Virüsün kimlik bilgileri GENOM’u üzerinden okunuyor. Virüsün genetik bilgisini taşıyan bütün materyal GENOM olarak adlandırılıyor. Bu materyal virüsün RNA’sını oluşturuyor. İnsanlarda nasıl DNA varsa virüslerin de RNA’sı var. Bir Covid-19 virüsünde 29 bin dolayında RNA parçası var. Bu genetik materyal belli bir dizilim içinde sıralanıyor. Ancak her iki haftada bir meydana gelen mutasyonda genetik dizilimde küçük bir değişiklik gerçekleşiyor. Genetik yapıdaki her kırılma, virüsün üst kimliği içinde yeni bir alt kimliğin belirmesi anlamına geliyor. Farklı Covid-19 genom dizilimlerini farklı virüs alt kimlikleri olarak okuyabiliriz." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Uluslararası alanda saygınlığıyla tanınan bilim dergisi ‘Nature’da 27 Mayıs tarihinde yayımlanan ‘Ülkeler Genom Bilgilerini İkinci Bir Dalgayı Önlemek İçin Nasıl Kullanıyorlar’ başlıklı yazı, birçok ülkede normalleşmeyle birlikte sosyal kısıtlamalar kaldırılırken GENOM bilgilerinin vakaların saptanması ve kontrolü açısından kritik bir değer kazandığını vurguluyor.

Yazıya göre, GENOM dizilerinin önemli yararlarından biri, vakaların izini sürerken sıkça başvurulan mülakat yönteminin yarattığı boşlukların bazı durumlarda GENOM bilgisiyle süratle kapatılabilmesidir. Bu bilgiler, virüsün yayılma hatlarının, bulaşma hareketlerinin izlenip tespit edilmesi ve buna göre müdahale kararlarının alınmasını kolaylaştırıyor.

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