Sedat Ergin: Vakadan ‘hasta’ açıklamaya 29 Temmuz’dan önce geçilmiş olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın 'günlük vaka'dan 'günlük hasta' açıklamaya geçmesinin 29 Temmuz tarihinden önce olabileceğini dikkat çekti.

Ergin, "Temmuz ayıyla birlikte vaka sayıları bu kez düşüşe geçti. Düşüş eğilimi temmuz ayında bir süre devam etti, ardından ay sonuna kadar 900’lü rakamlarda sabit seyretti. Burada merak uyandıran bir konu, normalleşmeyle birlikte haziran ayında hemen yükselişe geçen vakaların normalleşme adımları kademe kademe genişlerken nasıl olup birden azalmaya başladığıdır. İzaha muhtaç olan ikinci bir durum, vakalar düşüşe geçerken yoğun bakıma alınan hastaların sayısının buna tezat oluşturacak bir şekilde süreklilik içinde yükselmesidir. Grafikten görüleceği gibi, 1 Haziran’dan itibaren normalleşmenin başlamasıyla, vakalarla birlikte, yoğun bakıma alınan hastaların sayısı da düzenli bir şekilde artmaya başlamıştır. Haziran boyunca ikisi birbirine az çok paralel gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ergin, "Ne oluyorsa tam işte bu noktada oluyor, bir kırılma yaşanıyor. Temmuz ayının ilk haftasında vakalar düşüşe geçerken, yoğun bakıma alınan hastaların sayısı yükseliş çizgisini koruyor. Vakalar, dikkat çekici bir şekilde haziran başı rakamlarına dönüyor ama her gün yoğun bakıma alınan ve ayrıca entübe edilen hastaların sayısı artıyor. Bu tabloda mantıkla örtüşmeyen bir durum beliriyor. Bu tezimizi bir-iki gerekçeye dayandırabiliriz. Sağlık Bakanlığı, ‘günlük vaka’ yerine ‘günlük hasta’ sayısı göstergesini kullanmaya 29 Temmuz günü başladı. Ancak buradaki geçişte kamuoyuna birbirine çok yakın sayılar açıklandığı için, bu değişiklik pek dikkat çekmedi. Örneğin, 28 Temmuz günü bakanlığın duyurduğu ‘günlük vaka’ sayısı 963’tü. 29 Temmuz günü duyurulan ‘günlük hasta’ sayısı ise 942 oldu. Fark yalnızca 21." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Bunun başlıca nedeni, 28-29 Temmuz tarihleri arasında rakamlarda ciddi bir fark olmaması. Testi pozitif çıkanların yüzde 80’inin belirti göstermediği, yalnızca yüzde 20’sinin belirti gösterdiği konusunda genel bir görüş birliği var tıp dünyasında. Zaten toplam vaka sayısını bulmak için genellikle hasta sayısı 5 ile çarpılıyor. Bu durumda mantıken vaka sayısının hasta sayısının 5 kat fazla olması gerekir. Oysa Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısı 28 Temmuz günü 963 iken ertesi günü (29 Temmuz) hasta sayısının 942 olabilmesi mantığa uygun görünmüyor. Hasta sayısı 29 Temmuz’da 942 ise bir gün önceki vaka sayısının –beşle çarparsak- 5 bine yakın olması gerekirdi."