Sedat Ergin: Salgında her gün bir İzmir depremi oluyor, farkında mıyız?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Salgında her gün bir İzmir depremi oluyor, farkında mıyız?" düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Günlük vefat sayılarında da geçen hafta iki gün arka arkaya (cuma ve cumartesi) 90 eşiğinin üstüne çıkılmıştır. Geçen haftanın toplam vefat sayısı olan 620, salgının geçen ilkbaharda ilk kez tırmanışa geçtiği nisan ayının ikinci haftasındaki 624 toplamı ile neredeyse eşittir. Kaldı ki, duyurulan vefat sayıları da vaka sayıları gibi kamuoyunda yoğun bir tartışmanın konusudur. Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen cumartesi günü COVID-19 salgınına atıf yapmaksızın bu şehirde bulaşıcı hastalıklardan bir günde 164 kişinin öldüğünü açıklaması bu tartışmayı daha da alevlendirmiştir." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında, "Aslında meseleye şöyle de bakabiliriz. 30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşadığımız büyük deprem felaketinde toplam 114 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülke olarak günlerce nefesimizi tutarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına kilitlendik.Yalnızca önceki gün COVID-19’dan kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 89’dur. İzmir depreminde Rızabey Apartmanı’nda 37, Emrah Sitesi’nde 30, Doğanlar Apartmanı’nda 14 ve Erbek Apartmanı’nda 9 vatandaşımızın öldüğünü dikkate alırsak, toplam 90 vefat sayısına ulaşıyoruz. Bir başka anlatımla, her gün neredeyse İzmir depremindeki kadar vatandaşımız ölüyor. Bu son derece tehlikeli ölümcül gidişi durdurmak için bazı sert adımların atılması zamanı gelmedi mi?" değerlendirmesini yaptı.