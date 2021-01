Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı'nda çalışma yapılıyor, geriye dönük vaka rakamlarını önümüzdeki günlerde paylaşabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nda çalışma yapıldığını belirterek önümüzdeki günlerde geriye dönük vaka sayılarının açıklayabileceğini yazdı.

Ergin, "Ancak henüz bir resmi açıklama olmasa da bazı tahminler yürütebiliriz. Örneğin, vakaların açıklandığı 25 Kasım öncesinden geriye doğru gidilerek, bu tarihteki toplam hasta sayısı belli bir oranla çarpılarak tahmini bir vaka sayısı hesaplanabilir. Tıp çevrelerinde vaka sayısını bulmak için hasta sayısı genellikle beşle çarpılıyor. Gelgelelim Türkiye’de açıklanan son rakamlar bizi genelde 4.5 kat gibi bir orana götürüyor. Bu arada mevcut verilerden hareket ederek başka hesaplama yöntemlerine başvurmak ve daha farklı sonuçlara da varmak mümkün. Ancak tahminlerle, hesaplamalarla zaman geçirmek yerine Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin vaka toplamını bu verilerin kapalı tutulduğu dönemi de kapsayacak şekilde açıklaması en doğrusu olacaktır. Türkiye’nin pandemi karşısında dünyadaki yerini ancak o zaman tam olarak değerlendirebileceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Bu verilerin bilinmesi Türkiye’yi başka ülkelerle kıyaslayabilmek bakımından da önem taşıyacaktır. Geriye dönük olarak bütün vakaların üzerindeki örtünün kalkması, Türkiye’deki salgının seyrinin büyüklüğüne ilişkin fotoğrafın bütününü görmemizi sağlayacaktır. Ne yazık ki şu an fotoğrafın bütününü göremiyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi, bu rakamların açıklanması her şeyden önce şeffaflığın gereğidir. Geçen çarşamba akşamından bu yana vaka sayılarını nasıl öğreniyorsak, geçmişe dönük olarak da öğrenebilmek vatandaşlar olarak en doğal hakkımızdır." ifadesini kullandı.