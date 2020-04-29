Sedat Ergin: Sağlık Bakanlığı, klinik bulgular üzerinden Covid-19 tedavisi yapılan vakalara ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaşmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, PCR testinde negatif çıkmasına karşın klinik bulgularının yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) işaret eden ve vakalara ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmesinin yararlı olacağı görüşünü savundu.

Ergin, "Testi negatif çıkan şüpheli vakaların da açıklanması beklenebilir mi, diğer ülkelere benzer şekilde? Prof. Azap, 'Olabilir tabii, o bakanlığın vereceği bir karar. Açıklanabilir, zaten bunlar kayıt altına alınıyor sonuçta' diye yanıtlıyor bu kritik soruyu. Her halükârda, Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemde test teyidi olmamakla birlikte klinik bulgular üzerinden COVID-19 tedavisi yapılan vakalara ilişkin bilgileri de kamuoyuyla paylaşması, şeffaflık ilkesi ve salgın fotoğrafının bütün boyutlarıyla görülebilmesi bakımından yararlı olacaktır." ifadesiniş kullandı.

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