Sedat Ergin: Malatya Valisi’nin vurguladığı vaka artışı Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına yansımıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Malatya Valisi Aydın Baruş'un 30 Temmuz tarihindeki basın toplantısındaki açıkladığı Koronavirüs vaka artışının Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına yansımadığının altını çizdi.

Vali Baruş'un “Özellikle son iki gündür günlük 100’lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var.” açıklamasına yer veren Ergin,"Malatya gibi bir ilimizde günlük vaka sayısının 100 eşiğini aşması her bakımdan düşündürücüdür. Bunun gibi düşündürücü olan bir durum, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak web sayfasına koyduğu raporlardaki verilerin Malatya Valisi’nin açıkladığı bu sayılarla örtüşmemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Vali, 30 Temmuz’da 'Özellikle son iki gündür günlük 100’lü rakamları aşan hasta sayılarına ulaştık' dediğine göre, Sağlık Bakanlığı’nın 28 ve 29 Temmuz tarihli raporlarına bakalım. Bakanlığın 29 Temmuz tarihine ilişkin COVID-19 raporunda Türkiye toplamında yeni günlük vaka sayısı 940 olarak veriliyor. Bu sayı aynı akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından duyurduğu günlük tablodaki yeni vaka toplamı olan 942 sayısından 2 eksiktir." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Bakanlığın raporunda 29 Temmuz günü kaydedilen 940 vakadan 45’inin Ortadoğu Anadolu bölgesinde meydana geldiği duyuruluyor. Malatya dahil 8 ilin yer aldığı bu bölgenin toplamı 45’tir. Yani Vali’nin salt Malatya için açıkladığı 100 sayısının yarısının bile altındadır.

Sağlık Bakanlığı’nın bir gün önceki 28 Temmuz tarihli raporuna baktığımızda bu bölge için yine 45 sayısı ile karşılaşıyoruz. Ancak düşülen notta bir gün öncesine kıyasla 11 artış olduğu belirtilmiş. 27 Temmuz gününün raporunda vaka sayısı bu paylaşımla tutarlı bir şekilde 34 olarak gösterilmiş.

İlginçtir ki, ‘Acaba artış sonraki günlere mi yansıtıldı’ düşüncesiyle 30 Temmuz’dan sonra 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasındaki raporlara baktığımızda bu bölgedeki günlük vaka sayılarının 38-51 aralığı içinde seyrettiğini görüyoruz.

Bir başka anlatımla, Malatya Valisi’nin vurguladığı vaka artışı bu raporlara yansımıyor."

Yazının devamı için tıklayın