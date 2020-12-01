Sedat Ergin: Koronavirüs tablosundaki sert tırmanma için “Tehlike çanları çalıyor” demenin yetersiz kaldığı bir noktaya varmış bulunuyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının gidişatına ilişkin olarak, "Koronavirüs tablosundaki sert tırmanma için 'Tehlike çanları çalıyor' demenin yetersiz kaldığı bir noktaya varmış bulunuyoruz" görüşünü savundu.

'Yeni hasta' ve ölüm sayılarındaki artışa dikkat çeken Ergin, "Salgın özellikle ağustos ayından itibaren irtifa kazanmaya başlamış, eylül ayından itibaren bu yöneliş iyice belirginleşmiş ve kasım ayında tırmanışa geçmiştir. Aslında paylaştığımız bütün bu tablolar, bize salgının ikinci dalgasının hiçbir şekilde bir sürpriz olarak gelmediğini, bütün radarların çok açık bir tehlikenin yaklaşmakta ve şiddet derecesinin yükselmekte olduğunu net bir açıdan gösterdiğini anlatıyor." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Şu an karşı karşıya olduğumuz sert tırmanma için 'Tehlike çanları çalıyor' demenin galiba yetersiz kaldığı bir noktaya varmış bulunuyoruz. Daha gerçekçi bir nitelemeyle, tehlikenin kapıdan içeri girdiğini artık kabul etmemiz gerekiyor. Beliren tehlike karşısında erken uyarı sistemi çalıştırılıp, kısıtlayıcı önlemlere erken bir zamanda başvurulması daha isabetli olmaz mıydı?" ifadesini kullandı.