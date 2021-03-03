Sedat Ergin: Günlük yeni vaka sayısı, günlük iyileşenler sayısının belirgin bir şekilde üstünde, denklem tersine döndü

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük Koronavirüs verilerinde, yeni vaka sayısı, günlük iyileşenler sayısının belirgin bir şekilde üstünde olmasının dikkatini çektiğini belirterek, "Denklem tersine döndü" değerlendirmesini yaptı.

Ergin yazısında, "Günlük yeni vaka sayısının 'günlük iyileşenler' sayısının belirgin bir şekilde üstüne çıkmış olmasıdır. Örneğin, önceki gün yeni vaka 9 bin 891, iyileşen sayısı 5 bin 947 ve vefat sayısı 69 olarak açıklandı. Arada 4 bine yaklaşan fark, sistem üzerindeki vaka basıncının arttığını gösteriyor. Oysa geçen ocak ayı sonu ve şubat başında günlük bazda iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçmişti. Bundan salgının gerilemekte olduğunu anlıyorduk. Buradaki denklem sonradan tersine dönmüştür." ifadesini kullandı.

Ergin, "Aslında Sağlık Bakanlığı’nın daha önce şeffaf bir şekilde açtığı günlük ve haftalık raporlama sisteminde, vakaların bölgeler itibarıyla dağılımı verilirken, salgının vaka ve vefatlarda yaş kümelerine göre dağılımı da kamuoyuyla paylaşılmaktaydı. Bu veriler hastalığın toplumdaki seyrini okuyabilmek bakımından çok yararlıydı. Ancak bu uygulamadan geçen sonbahar sonunda vazgeçilmiş, neden vazgeçildiği hususunda kamuoyuna herhangi bir izahat verme ihtiyacı da duyulmamıştır. Eğer COVID-19 ile mücadelede etkili bir sonuç alınmak isteniyorsa, salgının seyrinin izlenebilmesi açısından en azından bundan sonraki aşamada vakaların, ağır hastalıkların ve vefatların yaş kümelerine göre dağılımının şeffaf bir şekilde toplumla paylaşılması zorunludur." düşüncesini dile getirdi.

Ergin şunları kaydetti:

"Şeffaflık, salgınla mücadelede toplumsal farkındalık yaratabilmek, toplumun güvenini kazanabilmek bakımından şarttır ve hepsinden önemlisi vatandaşların gerçekleri bilme hakkının da bir gereğidir. Örneğin, bu satırların yazarı vatandaş olarak kendi yaş grubum (64) içinde virüsün yaygınlık oranını merak ediyorum. Ama bu konuda ne yazık ki karanlıktayım."