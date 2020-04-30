Sedat Ergin: Covid-19 testlerini yaygınlaştırmak gerekiyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, “Bir süredir koronavirus COVID-19 gelişmeleri çerçevesinde küresel bazdaki verileri izlerken Türkiye’nin özellikle test yapma kapasitesinde dünya sıralamada istikrarlı bir şekilde yukarı doğru çıkmakta olduğunu gözlüyorum. Covid-19 testlerini yaygınlaştırmak gerekiyor” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, “Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü basın toplantısında testlerin vakadan taşıyıcılara doğru yaygınlaştırılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıt, bu konuda yeni bir yaklaşımın uç vermekte olduğuna işaret ediyor. Koca, konunun Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısında ele alındığını belirterek “Yapılmak istenen şu: Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte (virüsün) toplumda yaygınlığı, taşıyıcılığı ve varlığını bilmek istiyoruz. Bununla ilgili örneklem yöntemiyle bir çalışma başlatıldı” demiştir. Koca’nın açıklamasına göre, alınabilecek önlemler bu çalışmanın sonucuna göre Bilim Kurulu’nda ele alınacaktır." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Bir bu kadar önemlisi Koca’nın normalleşmeye dönüş çerçevesinde toplu çalışılan işyerlerinde de test yapılmasının planlandığını, hatta Gebze’de bu konuda bir hazırlık yapıldığını açıklamasıdır. Koca, “Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok sektörde benzer şekilde test yapılabilirliğini sağlayarak normalleşmeye doğru geçelim istiyoruz” demiştir.

Özellikle üretimin devam ettiği fabrikalar ve madenlerin durumunun salgın açısından kamuoyunda yol açtığı kaygılar dikkate alınırsa, iş yerlerinde dönük tasarlanacak test programları bu kaygıları gidermek bakımından önemli bir beklentiye karşılık verebilir. Toplum sağlığı açısından normalleşme aşaması beklenmeden hemen harekete geçilmelidir.

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