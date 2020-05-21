Sedat Ergin: Covid-19’la mücadelede Türkiye’nin Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünden daha emniyetli bir zeminde yol aldığını söylemek mümkün

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, testlerin yaygınlığı hariç başlıca ölçütlere bakıldığında, Covid-19’la mücadelede Türkiye’nin Batı Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünden daha emniyetli ve daha az sıkıntılı bir zeminde yol aldığını düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Bir milyonluk kümeler içinde ölüm vakalarına baktığımızda, Türkiye’nin sıralamadaki yeri vakalarda yaşandığı gibi yine aşağılara doğru iniyor. Bu listede Türkiye’nin üstünde çıkan ancak nüfusu anlamlı olmayan 10 kadar küçük devleti hariç tuttuğumuzda, Türkiye 27’nci geliyor." bilgisini paylaştı.

Ergin, "Türkiye’de her bir milyon kişiye 50 ölüm olayı düşüyor. Bu hesaplamada Türkiye’ye yakın bir durumda olan diğer ülkeleri şöyle sıralayabiliriz: Finlandiya (54), Makedonya (53), Slovenya (51), Macaristan (49), Estonya (48), Meksika (44), Norveç (43)... Keza vakaların içindeki ölüm oranına bakıldığında Türkiye’nin oranı önceki gün itibarıyla yüzde 2.8’ydi. Bu başlıkta Türkiye’ye yakın olan ülkeler arasında Hindistan (yüzde 3.1), Peru (2.9), Ukrayna (2.9) ve Güney Kore (2.4) sayılabilir. Fikir verebilmesi açısından Batı Avrupa ülkelerindeki vaka/ölüm orana baktığımızda da şöyle bir sıralamayı karşımızda buluyoruz: Belçika (yüzde 16.3), Fransa (15.5), İtalya (14.2), Birleşik Krallık (14.2), İspanya (12), Hollanda (12.9), İsveç (12.2), Almanya (4.5)..." ifadesini kullandı.

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