Sedat Ergin: Cemal Kaşıkçı cinayeti, Suudi Arabistan'a havale edilince adaletin tecelli edeceğine ihtimal veren kimse var mı?

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada; savcının yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan makamlarına devrini talep etmesini köşesine taşıdı.

Ergin, Türkiye-Suudi Arabistan normalleşmesini değerlendirdiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesiyle, Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin tecelli etmesi sorumluluğu bir kez daha Suudi Arabistan adli makamlarının sahasına girmektedir.

Bu noktada Suudi Arabistan’daki mahkemenin 23 Aralık 2019 tarihinde beş sanığa idam cezası, üç sanığa hapis cezası kararı açıkladığında, bu kararın Ankara’nın kuvvetli bir tepkisiyle karşılaştığını hatırlayabiliriz.

Dışişleri Bakanlığı, aynı gün yaptığı bir açıklamayla “Bu kararın gerek Türkiye’nin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu” duyurmuştu. “Kaşıkçı’nın bedeninin akıbeti, cinayetin azmettiricilerinin ve varsa yerel işbirlikçilerinin tespiti gibi önemli hususların karanlıkta kalmasının, adaletin tecellisi ve hesap verebilirlik ilkesi bakımından temel bir eksiklik olduğuna” da dikkat çekilmişti bu açıklamada.

Şimdi dosya Suudi Arabistan’a havale edilince, bu açıklamada belirtilen hususların karanlıktan aydınlığa çıkacağına ve adaletin tecelli edeceğine ihtimal veren kimse var mı?

İki ülke arasındaki ilişkiler resmi düzeyde düzelme sürecine girse bile, bu cinayetin gölgesi ilişkilerin üzerinden kolay kolay kalkmayacaktır."

TIKLAYIN - Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri normalleşme yolunda

TIKLAYIN - Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında savcıdan talep: Yargılama dursun, dosya Suudi Arabistan'a devredilsin