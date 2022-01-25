Sedat Ergin: Birtakım insanların 15 Temmuz’u şiddet ve tehdit söylemleri için kullanması 15 Temmuz’daki direnişe yapılacak en büyük haksızlıktır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, 2017'deki şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra "Şehitlerimize laf söyletmeyiz, laf söyleyenlerin dillerini keseceğiz, beyinlerine sıkacağız" diye açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu'nu eleştirdi.

Ergin, yazısında, "Birtakım insanların 15 Temmuz’u kendi gündemleri, hukuk dışına çıkma eğilimleri, şiddet ve tehdit söylemleri için araç olarak kullanmaya başlamaları, 15 Temmuz’daki direnişe yapılacak en büyük haksızlıktır. Hiç kimsenin böyle bir hakkının olmaması gerekir" ifadesini kullandı.

Ergin, şöyle devam etti:

"Konu ettiğimiz söylemin ortalığı kaplaması ve toplumun belli kesimlerinde baskın hale gelmeye başlaması ülkemizin toplumsal barışı açısından potansiyel olarak ciddi mahzurlar taşıyor. Hiçbir şey Türkiye’nin huzurundan, toplumsal barışından daha önemli olmamalıdır. Ancak bu hedefte “sıkma” ifadelerine, bu yönde tehditlere yer yoktur.

Böyle bir atmosferin önlenebilmesi için en başta devlet yöneticilerinin de kullandıkları söylem konusunda azami dikkati göstermeleri yaşamsal önemdedir.

Ayrıca, uç vermeye başlayan bu iklimin ülkenin sanatçılarının yaratma özgürlüğü üzerinde oluşturacağı baskı bir başka kaygı kaynağıdır. “Sıkarız” söylemlerinin, her türlü tehdidin sanatçıların ruh dünyası üzerinde asılı durduğu, hatta evlerinin kapılarına kadar dayandığı bir ortam, yaratıcılığın ve bunun için gerekli olan özgürlüğün üzerinde koyu bir gölgedir. Bu gölge Türkiye’ye yakışmıyor."

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Ne olmuştu?

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde, ismini anmadan Sezen Aksu’ya yönelik, “Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

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