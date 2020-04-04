Sedat Ergin Bilim Akademisi Başkanı'nın uyarılarını yazdı: Bu hızla devam ederse nisan ortasında kayıp sayısı 8 bin 864'e çıkabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Alpar'ın Koronavirüs'le mücadele kapsamında yaptığı uyarılarını köşesine taşıdı bugün.

Prof. Alpar'ın “Salgın bulaşma ağı nasıl kırılır” başlıklı yazısından söz eden Sedat Ergin, virüsün bulaşma ağı haritasını paylaşarak Bilim Akademisi Başkanı'nın sokağa çıkma yasağını zorunluğu gördüğünü yazdı.

Seda Ergin'in köşesinden bazı bölümler şöyle:

"Prof. Alpar, bu noktada ölüm vakalarının artış hızına dikkat çekiyor. Kayıp sayısı her üç günde yaklaşık iki kat artıyor. 1 Nisan tarihi itibarıyla 277 kayıp söz konusudur. Prof. Alpar, artış oranının aynen devam edeceği varsayıldığında, 1 Nisan’dan 15 gün sonra 16 Nisan tarihinde kayıpların 8 bin 864’e çıkabileceği tahminini yapıyor.

Çıkış yolu nereden geçiyor? Prof. Alpar, sokağa çıkma yasağını zorunlu görüyor, “Bu yasak olmazsa salgın şimdiye kadarki katlanma hızıyla devam edebilir” diye konuşuyor. Bu yasak getirilmediği takdirde çok büyük vaka ve ölüm sayıları riski alındığını belirtiyor. Prof. Alpar, bu çerçevede İtalya, ABD ve İspanya örneklerini hatırlatıyor."