Sedat Ergin: Bakan Koca’nın altını çizdiği “eşit fedakârlık” ilkesi sadece kubbede hoş sedası yankılanan bir söz olarak mı kalacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’na da dayanarak, virüsün 'kapalı, kalabalık ortamlarda yakın temasla bulaştığını' hatırlatıyor, herkesin bulaşıcılığa karşı tedbir noktasında gayret göstermesini istiyor, 'eşit fedakârlık' gerektiğini söylüyor. Bakan 'herkes' dediği ve 'eşit fedakârlık'tan söz ettiğine göre, bu sözlerinin kapsama alanına mantıken kendi partisi de dahil olmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Ergin yazısında, "Aslında Dr. Koca’nın açıklamaları, toplumun çok geniş bir kesiminin zihnini uzun bir zamandır meşgul eden bir çelişkiyi daha da derinleştiriyor. Şöyle ki, topluma her vesileyle virüse karşı mesafe şartına uyulması, kalabalık ortamlara girilmemesi gerektiği söylenip, bunu sağlamak üzere sayısız karar, talimat, genelge yayımlanıyor; bu yasaklara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanıyor kamu otoriteleri tarafından... Toplum, diğer taraftan da uyulması gereken bu kurallarla tam ters çizgide giden yüksek profilli davranışlara, etkinliklere de -sıkça- tanıklık ediyor. Peki bu durumun yarattığı çelişkiyi nasıl izah edeceğiz?" ifadesini kullandı.

Ergin şunları kaydetti:

"Soruları uzatmak mümkün. Sağlık Bakanı’nın salgınla mücadele için verdiği mesajlar ile bir kez bizzat kendisinin toplumdan özür dilemesine yol açan sahadaki bazı fiili durumlar arasındaki çelişki, bu mücadelenin inandırıcılığını gölgelemiyor mu?

Getirilen yasaklara uymayan vatandaşlara ceza kesilmesi ile bu kuralların hilafına hareket eden başkalarının adı konmamış bir yaptırım muafiyetinden yararlanmaları arasındaki çelişkinin toplum vicdanını rahatsız etmemesi düşünülebilir mi?Koca’nın altını çizdiği “eşit fedakârlık” ilkesi sadece kubbede hoş sedası yankılanan bir söz olarak mı kalacaktır? Böyle kalması toplumda adalet duygusunu da zedelemeyecek midir?

Herkesin zihninde asılı duran bu sorulardan sonra temel tespitimizi yapalım. Yeniden tırmanma yönelişine giren, her gün çok sayıda vatandaşımızın (dün 152 vatandaşımız) hayatını almaya devam eden bu salgınla mücadelenin ancak topyekûn bir seferberlikle başarılabileceği konusunda bir tereddüt yok."