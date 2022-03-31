Sedat Ergin: Avrupa’nın seçim barajı ortalamasını yukarı çekiyoruz

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, yeni seçim kanunu düzenlemesiyle yüzde 7'ye inecek olan seçim barajının Avrupa ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Ergin, Rusya'nın da yüzde 7 olan seçim barajını 2016 yılında yüzde 5'e indirdiğini, Türkiye'nin bu oranın üzerinde kalacağını belirtti.

Ergin, yazısında Venedik Komisyonu'nun seçim barajıyla ilgili 2010'da hazırladığı rapordan örnekler verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 10: Türkiye

Yüzde 7: Rusya

Yüzde 5: Almanya, Belçika, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Moldova, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya

Yüzde 4: Avusturya, Bulgaristan, İtalya, Norveç, Slovenya, İsveç

Yüzde 3: İspanya, Yunanistan, Romanya, Ukrayna

Yüzde 2: Danimarka

Yüzde 0.67: Hollanda

Barajsız ülkeler: İsveç, Finlandiya, İrlanda, İzlanda.

Listede yer verilmeyen Avrupa Konseyi ülkelerinde baraj ya yüzde 5‘in altındadır ya da hiç uygulanmamaktadır.

TBMM yeni yasa teklifini kabul ettiğinde, Türkiye Rusya’nın 2016 yılında terk etmiş olduğu yüzde 7 barajına ancak gelmiş olacaktır. Rusya Ukrayna’yı işgali nedeniyle kısa bir süre önce Avrupa Konseyi’nden çıkarıldığı için bu sıralamada olmasının da aslında bir anlamı kalmamıştır.

Her halükârda seçim barajı konusunu değerlendirirken Avrupa’daki uygulamalarla ilgili bu tabloyu da göz önünde bulundurmakta yarar var. Avrupa’nın seçim barajı ortalamasını yukarı çektiğimiz aşikâr."