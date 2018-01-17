Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı\'na katılan Şarkıcı Demet Akalın, geçen hafta aralarında gerginlik görülen daha sonra barıştığı Seda Sayan\'a gelinlik baktı.

Seda Sayan, programına konuk olan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt ile aralarında gerginlik görülmüştü. Programda Demet Akalın\'ın biyografisinin anlatıldığı videoda, eski sevgilisi İbrahim Kutluay\'ın da yer aldığı \"Senin anan güzel mi?\" klibinden kesitler yayınlanması üzerine Demet Akalın, Seda Sayan\'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Seda Sayan da görüntülerin bilgisi dışında yer aldığını belirterek, özür diledi. İkili, özür üzerine barıştı. İzmir\'de IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Fuarı\'na katılan Demet Akalın, Seda Sayan\'a gelinlik baktı. Akalın, \"Seda Hanım\'a da buradadan gelinliği alıp gidiyoruz. Nişanlık alabiliriz ama Seda Abla\'ya bir şey alacağım fuardan. Beyazları görünce aklıma geldi birden\" dedi.

Demet Akalın, Milano\'daki tanıdık tasarımcıların kendisine defile öncesinden haber verdikleri için modayı ilerden takip ettiğini, kıyafetleri önceden aldığını belirterek, \"Fiyatlara da çok bakmıyorum beğenirsem alıyorum. Türk parasına çevirip bakarsam içim acıyor. En son olarak da Milano\'da para çaldırdım. Allah\'tan bütün takı ve saaatimi çantamdan çıkarmıştım. Dikkat ederim ama malesef oldu işte\" dedi. Eşi Okan Kurt da Akalın\'a sürpriz yaparak standın üst katından eşine el salladı.



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