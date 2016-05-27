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Seda Sayan: Surat bir kere gerilir; ananın don lastiği mi, neyi geriyorsun?

"Yüzümün şekli bozulmadan botoks da yaptırıyorum"

27 Mayıs 2016 14:34

Seda Sayan, kendisine yönelik estetik eleştirine “Bu surat bir kere gerilir. Ananın don lastiği mi neyi geriyorsun?" diye cevap verdi. Yüzündeki ifade şeklinin bozulmamasın için botoks da yaptırdığını söyleyen Sayan, “Gerdirme operasyonunun fazlası tabiata aykırı” dedi.

Sabah’a konuşan Sayan’ın açıklamaları şöyle:

"Tabii ki birtakım müdahalelerde bulunuyorum. Doktorum var, vitamin iğnelerimi yaptırıyorum. Yüzümün, ifademin şekli bozulmadan botoksumu da yaptırıyorum çünkü her gün ekrandayım. Ama bu surat bir kere, iki kere gerilir. Çok yaptıranları görünce kızıyorum; bu ananın don lastiği mi, neyi geriyorsun, fazlası tabiata aykırı. Makyajsız geziyorum. Asla yüzümü temizlemeden yatmam. Çok pahalı kremler mi? Asla işim olmaz."

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Seda Sayanbotoksgerdirmeestetikameliyat

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