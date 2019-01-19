Seda Sayan şikâyette bulundu: İmajın sarsıldı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, internet üzerinden zayıflama ilaçları satan bir kozmetik firmasının fotoğraf ve ismini izinsiz kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Zayıflama ilacını kullanan bazı kişilerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını ifade eden şarkıcı, haksız yere mağduriyet yaşadığını beyan etti. Sayan, "İmajım zedelendi" dedi.

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Seda Sayan'ın geçtiğimiz yıllarda anlaştığı bir firma ile piyasaya sürülen video ve fotoğraflar, zayıflama ilaçları satan başka bir kozmetik firması tarafından izinsiz kullanılmaya başladı. Söz konusu kişiler, Sayan'ın tanınırlığını ve güvenirliliğini kullanarak zayıflama amaçlı kullanıldığı iddia edilen bir ürünü satarak haksız kazanç elde etti. Sayan'ın fotoğraflarını internet sitesinde gören ve ürünü bu nedenle alan birçok kişi, sanatçıya mesaj göndererek ürünün işe yaramadığına dair şikâyette bulundu.

Gelen mesajlar üzerine adının ürün satışında kullanıldığını söyleyen sanatçı, şikâyet dilekçesinde toplum nezdinde güvenilirliğini zedeleyici bir durumla karşılaştığını ifade etti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayan'ın şikâyeti üzerine firma yetkilileri hakkında, 'eser sahibinin izni olmadan eserin umuma arz edilmesi ve yayımlaması' ile tanınmış birinin adını kullanarak eser dağıtma, çoğaltma ve yayımlama' suçları kapsamında soruşturma başlattı.