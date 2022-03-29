Seda Sayan: Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü kolaylaştı

Müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan şarkıcı Seda Sayan mücevher fuarında yaptığı açıklamada, kadınların mücevhere ulaşmasının ve alım gücünün kolaylaştığını savundu.

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre İstanbul Mücevher Fuarı'nda görüntülenen Seda Sayan, “Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması, alım gücü kolaylaştı” dedi.

Sayan, "Çağlar evlilik teklif ederken tam tur bir yüzük taktı. Onun dışındakileri ben aldım. Senelerin Seda’sıyım, bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler, kimde olacak? Takıya düşkünlüğüm malum” ifadesini kullandı.

Çek Cumhuriyeti’nde 20 Mayıs’ta 7’nci kez gelin olmak için gün sayan Seda Sayan şunları söyledi:

"Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak nikahımızı. Şahitler belli ama haklarında detay vermek istemiyorum şimdilik.

"Nikah sonrası bir yemek daveti vermeyi düşünüyoruz. Gelinliğim sade ve abartısız olacak.

"Çağlar vokalistlik yapıyordu. Ama bundan sonra tek başına sahneye çıkacak."