Seda Sayan'ın yerini Demet Akalın aldı!

Star TV'deki sabah programı final yapan Demet Akalın, Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı Gelinim Mutfakta'nın kadrosuna katıldı. Programın sunuculuğunu yapacak olan Akalın, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.



Uzun zamandır Alişan ile Star TV'de sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yaz aylarında konserlere çıkacağı için yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etti.



Bu olayın ardından Seda Sayan da Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu bırakarak Star TV'ye transfer olunca iki ünlü ismin arası açıldı.

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Demet Akalın ile Seda Sayan cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.