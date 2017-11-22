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Seda Sayan, evlilik teklifine yanıt verdi: Geç kaldın...

Ünlü şarkıcı hakkında Cefi Tayuk ile çıkan "Evlendiler" haberleri sonrası "evlilik" açıklaması yapmıştı

22 Kasım 2017 19:01

Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan 'ınsosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen evlilik teklifine verdiği yanıt dikkat çekti, Sayan, hayranına, "Geç kaldım ben artık evlenmem" şeklinde cevap verdi.

Şarkıcı Seda Sayan geçen günlerde şarkıcı Cefi Tayuk’la birlikte "Seviyorum" adlı bir proje için bir araya gelmişti.İkilinin hakkında verdikleri samimi pozlar nedeniyle evlendikleri yönünde haberler yapılmıştı. Ancak Seda Sayan haklarında çıkan bu haberleri yayınladığı bir basın bülteni üzerinden 'sert' bir dille yalanlamıştı.

Sayan, evlilik konusunu aklından tamamen çıkarttığını göstermek adına bir takipçisinin kendisine yaptığı evlilik teklifine yorum yaparak gösterdi. Seda Sayan kendisine gelen evlilik teklifine ‘Geç kaldın ben artık evlenmem’ yanıtını verdi.


 

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