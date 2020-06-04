Seda Sayan'dan takipçisine küfürlü cevap!

TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' programını Onur Büyüktopçu'dan devralan Seda Sayan, konu hakkında yorum yapan takipçisine küfürle cevap verdi.

Seda Sayan’ın Yemekteyiz programını bırakacağı kesinleştikten sonra ise programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.



Bir kullanıcı "Zuhal Topal ile sidik yarıştıracağım diye Onur’u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu, reytingi de fena değildi… Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler, Zuhal’i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda’yı… Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler insanlar Onur’un kendi isteği ile Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı" deyince Seda Sayan küplere bindi.



Kullanıcıya cevap veren Sayan şöyle dedi: "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık… Şimdi s.tir git sayfamdan."