Seda Sayan: Aman evlenmeyeyim, ne gerek var; 6 kere evlendim de ne oldu?

Sunucu ve şarkıcı Seda Sayan, “Benim kalbimi kazanmak zor değil de zaman mı yok diyelim” dedi. “İşim gücüm, kolonyalarım, böyle mutlu mutlu gidiyorum. Yeniden evlenir miyim? Yok, o defteri kapattım” diyen Seda Sayan, “Artık evlenmem. Olmadı, olduramadım evliliği, çok başarısızım. Yürütemiyorum da zaten. Aman evlenmeyeyim, ne gerek var? 6 kere evlendim de ne oldu?” ifadelerini kullandı.

Sayan, Hürriyet'ten Sinem Vural'a verdiği röportajda yaptırdığı estetik operasyonlarla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Herkes güzel görünmek ister. Benim yaptığım işime ve kendime saygım. Ben seviyorum. Başkaları sever, sevmez. Estetik yaptırır, söylemez, tercih meselesi. Ben paylaşmayı tercih ediyorum. İnsanın genç görünmek istemesi ve genç hissetmesi o kadar çok şey ifade ediyor ki. Bir kere hayata tutunuyor, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Her şeye bakışınız değişiyor. Ben öyleyim.”

"Öyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok"

Sayan, oğlu Oğulcan ile ilişkisi hakkında da şöyle konuştu:

“Bence ben de her anne kadar oğluma düşkünüm. Öyle vıcık vıcık bir ilişkimiz yok. Hep yoğun bir anne olduğum için Oğulcan bana çoğunlukla ayak uydurmaya çalışıyor. Ama çok güzel bir ilişkimiz var. Birbirimizi son derece iyi anlayan, birbirimizin fikirlerine saygı duyan, güzel anlaşan bir anne-oğuluz biz. İyiyiz ya...”

Ezgi Eyüboğlu'nun kimliğini istediği iddialarına yanıt

Oğluyla ilişki yaşayan Oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun kimliğini istediği ve “Al nüfus cüzdanını kızın” dediği iddialarına da yanıt veren Sayan, “Öyle bir şey demedim. Ama olursa da çok mutlu olurum. Onların fikri, ikisinin kararı. Ben sınırlarına girmemeliyim, girmiyorum da ama beğeniyorum. Çok yakışıyorlar birbirlerine” diye konuştu.