Seda Sayan, 7. kez nikâh masasına oturuyor: İnşallah sonsuza dek evet

Bir süredir müzisyen Çağlar Ökten ile birlikte olan Seda Sayan, evlilik teklif aldığını ve 7. kez nikâh masasına oturacağını doğruladı.

Seda Sayan, programında birlikte sahne aldığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlenme teklif aldığını doğruladı.

Sunucusu olduğu 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında konuşan Sayan, "Çağlar ve benimle ilgili haberler var her yerde. Evet, Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi aldım. Buradakilerin şahitliği de söz konusu bu aşkta... Bu teklife cevabım ne oldu merak eden var mı? İnşallah sonsuza kadar evet" dedi.

Sayan, geçen haftalarda verdiği bir röportajda, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim" demişti. Ünlü şarkıcı, 1990 yılında Sinan Engin'le dünya evine girmiş, aynı yıl Oğulcan adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Eski futbolcu ile Seda Sayan, 1995'te boşanma kararı almıştı. 59 yaşındaki Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu.