Seda Bakan: Hafızam silinse bile eşim Ali’nin bana bakışları daima hafızamda kazılı

Oyuncu Seda Bakan, kendisine yöneltilen, "Hafızanız silinecek olsa, hangi anıyı daima hatırlamak isterdiniz?" sorusunu, "Eşim Ali’nin (Erel) bana bakışları daima hafızamda kazılı" diyerek yanıtladı.

Posta'dan Selin Keleş'in "Tuhaf Sorular" köşesine konuk olan Seda Bakan'ın açıklamaları şöyle:

■ Yaptığınız en büyük çılgınlık ne?



Oyunculuk.



■ Hayat felsefeniz bir şarkı olsa...



Stevie Wonder, ‘Higher Ground’.



■ Ne icat etmek isterdiniz?



Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na salıncak kurmak isterdim.



■ Aldığınız en iyi tavsiye?



“Oku kızım.” Ama gerçekten öyle.



■ Hangi özelliğiniz alışkanlık yapar?



Dırdırımla hipnotize ederim.



■ Ölmeden önce kesinlikle yapmak istediğiniz üç şey?



Kaykay öğrenmek. Afrika seyahatine çıkmak. Bebek yapmak.



■ İlkokulda yaptığınız en büyük yaramazlık?



1. sınıftayken annemin okuldan almasını beklemeden eve dönmeye çalışmıştım ve kaybolmuştum. Polis beni bulup babamın dükkanına bırakmıştı.



■ Kendinize en yakın hissettiğiniz kurgu karakter?



Hayvanları ısırarak seven Elmyra.



■ Bir sabah 18 yaşınıza geri döndüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız?



“Aman Tanrım! Çizgilerim yok...” derim.



■ Başınıza gelen en tuhaf olay?



Türkiye’de yaşadığımız için artık hiçbir şeye şaşırmıyorum.



■ İstanbul’un en çok nesini seviyorsunuz?



Bayramlardaki boş halini çok seviyorum.



■ 2017’nin nasıl geçtiğini özetler misiniz?



Çok iyi bir yıldı benim için, şükürler olsun.



■ Süper güce sahip olsanız ne olurdu?



Tabii ki görünmezlik.



■ İnsanların aklından geçenleri okuyabiliyor olsaydınız?



Bu özelliği hiç istemezdim. Bazen bir şeyleri bilmemek daha iyi.



■ 48 saat sonra dünyanın sonu geliyor ve bir tek siz biliyorsunuz. Ne yaparsınız?



Twitter’dan bu bilgiyi paylaşırdım.



■ Google’da en son neyi aradınız?



Elmyra’nın nasıl yazıldığını.



■ Hayattan öğrendiğiniz en önemli ders?



Takmayacaksın!



■ Bir masal kahramanı olsanız, masalınız nasıl başlardı?



Bulutların arasında.



■ Bir kaç saatinizi kim olarak geçirmek isterdiniz?



Madonna.



■ Hangi yıla ışınlanmak isterdiniz?



1969 yazı.



■ Birbirine uyan üç lezzet?



Yoğurt, sarımsak, nane. Bu üçlüyü nereye koysak olur.

"Ali'nin bana bakışları hafızamda kazılı"

■ Hafızanız silinecek olsa, hangi anıyı daima hatırlamak isterdiniz?



Eşim Ali’nin (Erel) bana bakışları daima hafızamda kazılı.



■ Sevgilinizin odasında ne olmak isterdiniz?



Dinlediği müzik.



■ Kendinizi klonlamak ister misiniz?



Almayayım, teşekkürler.



■ İşler ters gittiğinde ne yaparsınız?



Akışına bırakırım.



■ Karşınızdakini önemsediğinizi belli etmek ne yaparsınız?



Cep telefonuma bakmamaya çalışırım.