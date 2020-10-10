Seda Sayan estetik ameliyat sonrası fotoğrafını paylaştı

Geçen günlerde bir estetik daha yaptıran ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdire şarkıcı Seda Sayan, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 57 yaşındaki Seda Sayan, operasyon haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan, Fransız Askısı denilen yöntemle yüzünü gençleştirdiğini belirtti.

Seda Sayan operasyondan sonra da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son halini gözler önüne serdi.

Sayan'ın operasyondan sonraki görüntüsü ise birçok kişiye gösteri dünyasının bir başka ünlüsü Rodrigo (Jessica) Alves'in görüntüsünü hatırlattı.