-SEÇMEN LİSTESİ CHP'NİN İNTERNET SİTESİNDE ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, partisinin resmi internet sitesinde yayınlanan ''Sandık Listesi'' sistemi ile seçmenlerin kendilerinin, komşularının oy kullanacakları yeri ve aynı sandıkta başka kimlerin oy kullanacağını görebileceklerini bildirdi. Halıcı, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce ''Askı Listesi''nin yayımlandığı CHP'nin ''www.chp.org.tr'' adresindeki internet sitesinde şimdi de ''Sandık Listesi''ne yer verildiğini belirtti. Tüm seçmenlerin güvenli ve özgür bir biçimde oyunu kullanması ve oyların seçim sonuçlarına tam ve doğru olarak yansımasının, demokrasilerin vazgeçilmez koşulu olduğunu vurgulayan Halıcı, seçim sonuçlarına duyulan güvenin artırılması için sorumlu kurumlara, partilere ve bireylere önemli roller düştüğünü ifade etti. Herkesin oyunu kullanması ve sandığa gitme konusunda tanıdıklarını uyarması için bu hizmeti verdiklerini bildiren Halıcı, ''www.chp.org.tr adresindeki 'Sandık Listesi' sistemi ile nerede oy kullanacağınızı, komşularınızın nerede oy kullanacağını ve sizin oy kullanacağınız sandıkta başka kimlerin oy kullanacağını görebileceksiniz'' dedi. Halıcı, seçim öncesindeki son 2 haftanın iyi değerlendirilmesi, aile, komşu, arkadaş ve çevredekilerin bu konuda uyarılması çağrısında bulundu.