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Politika

SEÇMEN KÜTÜKLERİ 27 PARTİYE VERİLECEK ANKARA (A.A)

31 Mart 2011 12:47

-SEÇMEN KÜTÜKLERİ 27 PARTİYE VERİLECEK ANKARA (A.A) - 31.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran'da yapılacak genel seçim dolayısıyla seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partileri belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararında, seçmen kütüklerinin verilebileceği siyasi partilerin, seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olmaları gerektiği kaydedildi. YSK, seçmen kütüklerini alabilecek siyasi partileri, ''Adalet ve Kalkınma Partisi, Alternatif Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Genç Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Sesi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Partisi, Yeni Parti, Yurt Partisi'' olarak belirledi.

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